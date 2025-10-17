«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق تقرير «رؤية الإمارات للأمن السيبراني»

ويجسد التقرير التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية الهادفة لصياغة مستقبل الأمن السيبراني، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة تدعم مسيرة التحول الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام، وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي العالمي، كما يترجم دورها العالمي وريادتها الفكرية في هذا القطاع الحيوي، ويعكس مكانتها بين أكثر دول العالم أماناً.
وقالت إن التقرير يستعرض التجارب والممارسات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، في سياق تأكيد أهمية الاستثمار في الابتكار والمعرفة لتمكين المجتمعات والاقتصادات من مواكبة المتغيرات المتسارعة وصناعة المستقبل بثقة ومرونة، مشيرة إلى أن التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لإثراء منصة «ابتكر» بتقارير نوعية يترجم رؤية المركز في تسريع تبني الابتكار وحلول تكنولوجيا المستقبل في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.
من جهته أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن التقرير يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز ريادة دولة الإمارات في تأمين التقنيات الناشئة، حيث تدعم هذه المبادرة الابتكار الحكومي الآمن والتصدي للمخاطر السيبرانية المتزايدة التي تهدد الفضاء السيبراني والبنية التحتية وطنياً وعالمياً.
ويتناول التقرير مجموعة من التجارب والمبادرات الوطنية والدولية في مجال الابتكار في الأمن السيبراني، مسلطاً الضوء على استراتيجية الإمارات للأمن السيبراني 2025 - 2031.