«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق تقرير «رؤية الإمارات للأمن السيبراني»

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، عبر منصة «ابتكر» وضمن فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، تقريراً جديداً بعنوان «رؤية الإمارات للأمن السيبراني: خارطة طريق نحو المستقبل»، يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأمن السيبراني في العالم، وأبرز التحديات والابتكارات الحكومية الرائدة، ويناقش الآليات والحلول الكفيلة بتعزيز جاهزية الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

ويجسد التقرير التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية الهادفة لصياغة مستقبل الأمن السيبراني، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة تدعم مسيرة التحول الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام، وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي العالمي، كما يترجم دورها العالمي وريادتها الفكرية في هذا القطاع الحيوي، ويعكس مكانتها بين أكثر دول العالم أماناً.

ويتضمن التقرير الذي يعد مرجعاً وطنياً ودولياً في هذا المجال المستقبلي مواضيع نوعية أبرزها؛ الوضع الراهن للأمن السيبراني، والتحديات التي تشمل الهندسة الاجتماعية بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وهجمات سلاسل التوريد، والتشفير ما بعد الكمي، إضافة إلى التهديدات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني، وأهم الابتكارات المحلية والعالمية في هذا المجال.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن إطلاق تقرير «رؤية الإمارات للأمن السيبراني: خارطة طريق نحو المستقبل» بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني يجسد سعي حكومة دولة الإمارات لترسيخ نهج استباقي يعزز جاهزية منظومة الأمن الرقمي الوطنية.

وقالت إن التقرير يستعرض التجارب والممارسات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، في سياق تأكيد أهمية الاستثمار في الابتكار والمعرفة لتمكين المجتمعات والاقتصادات من مواكبة المتغيرات المتسارعة وصناعة المستقبل بثقة ومرونة، مشيرة إلى أن التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لإثراء منصة «ابتكر» بتقارير نوعية يترجم رؤية المركز في تسريع تبني الابتكار وحلول تكنولوجيا المستقبل في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.

من جهته أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن التقرير يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز ريادة دولة الإمارات في تأمين التقنيات الناشئة، حيث تدعم هذه المبادرة الابتكار الحكومي الآمن والتصدي للمخاطر السيبرانية المتزايدة التي تهدد الفضاء السيبراني والبنية التحتية وطنياً وعالمياً.

ويتناول التقرير مجموعة من التجارب والمبادرات الوطنية والدولية في مجال الابتكار في الأمن السيبراني، مسلطاً الضوء على استراتيجية الإمارات للأمن السيبراني 2025 - 2031.