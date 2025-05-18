احذر.. إذا وصلك هذا "الإيميل" فهناك محاولة احتيال

إعداد - موسى علي

يحذر خبراء الأمن السيبراني من حملة احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي "Gmail" حول العالم، حيث يتقمّص المحتالون في هذه العملية المعقدة شخصية فريق دعم "غوغل" لخداع الضحايا والسيطرة الكاملة على حساباتهم، ما يمكنهم من الوصول إلى المعلومات المالية وسحب الأموال من الحسابات المصرفية المرتبطة.

ووفقًا لتقارير متعددة أوردتها صحيفة "آس"، تبدأ الهجمة برسالة بريد إلكتروني تبدو رسمية، تُحذر المستخدم من محاولة وصول غير مصرح بها أو تُبلغه بتجميد مؤقت لحسابه، وتستخدم الرسالة أسلوباً مقلقاً لدفع المستخدم إلى اتخاذ إجراء سريع، وتحتوي على رابط يُطلب من خلاله "التحقق من الهوية" أو "إعادة تعيين الوصول"، يؤدي بدوره إلى صفحة مزيفة تحاكي تصميم واجهة "غوغل" بدقة عالية.

عند إدخال المستخدم لبياناته على هذه الصفحة الوهمية، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، يتمكن المهاجمون من الاستيلاء على الحساب. ومن هناك، يمكنهم تنفيذ عمليات احتيال أكثر تعقيداً، مثل اختراق الحسابات المرتبطة كمنصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات المصرفية، وسرقة كلمات المرور المحفوظة، بل وحتى استخدام حساب البريد الإلكتروني المخترق لإرسال رسائل احتيالية جديدة، مما يسهم في توسيع نطاق الاحتيال.

كيف تميّز عملية الاحتيال؟

الأمر لا يتطلب الكثير، فقط انتبه لبعض النقاط الأساسية، فقد شددت "غوغل" على أنها لا تطلب أبداً معلومات شخصية أو كلمات مرور عبر البريد الإلكتروني، لذلك، إذا استلمت رسالة تبدو مريبة، لا تقم بالنقر على أي روابط، بل حدّد الرسالة كتصيّد إلكتروني وأبلِغ عنها فوراً.

كما تنصح "غوغل" بتوخي الحذر عند ملاحظة بعض العلامات التحذيرية الشائعة، مثل الرسائل التي تبث شعوراً بالإلحاح، كادعاء تعليق الحساب خلال 24 ساعة، أو روابط تحتوي على عناوين ويب غير معتادة أو بها أخطاء كتابية، بالإضافة إلى وجود أخطاء إملائية أو نحوية داخل الرسالة، أو صدورها عن مرسلين لا يستخدمون نطاقات رسمية موثوقة مثل ‎.@google.com.

إذا قمت بإدخال بياناتك بالفعل ضمن عملية الاحتيال، فمن الضروري أن تبادر فوراً بتغيير كلمة المرور لحسابك، وتفعيل ميزة التحقق بخطوتين من إعدادات الأمان، إذ تساعد هذه الطبقة الإضافية من الحماية في منع المخترقين من الوصول إلى حسابك، حتى في حال امتلاكهم لكلمة المرور.

ومن بين الخطوات الأساسية الأخرى التي يُوصى بها بشدة، استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، ومراجعة الأجهزة المتصلة بحسابك بانتظام وفصل أي جهاز غير معروف، إضافة إلى تفعيل التنبيهات الأمنية التي تُخطرُك بأي نشاط مشبوه، فالوقاية، بلا شك، تظل الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة التهديدات المتزايدة في عالم الجريمة الإلكترونية.