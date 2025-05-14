18 هيئة محلية ودولية تناقش تحديات الأمن السيبراني

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية؛ الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، النسخة الأولى من «الملتقى الرقابي حول المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025.

وشهدت جلسة بعنوان: «الابتكار القائم على النزاهة: تعزيز الأمن السيبراني ورقابة الذكاء الاصطناعي من خلال الحوار الدولي»، حضور ومشاركة أكثر من 30 جهة تنظيمية تمثّل 18 هيئة محلية وإقليمية ودولية من الإمارات ومنطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا أبرز التحديات الناشئة والفرص المتاحة في مجالي الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهد الملتقى الرقابي تخصيص يوم كامل تخللته سلسلة من اللقاءات التي ركزت على تبادل المعرفة، وتنسيق الجهود الرقابية، وتعزيز الحوار الاستباقي بين الجهات التنظيمية، ما أتاح للمشاركين فرصة استكشاف التحديات والفرص الناشئة عن التقنيات المتقدمة مثل التشفير ما بعد الكمي والذكاء الاصطناعي الوكيل، مع التركيز على سبل تطوير الأطر التنظيمية الكفيلة بصون الاستقرار المالي وحماية المستثمرين في ظل بيئة رقمية سريعة التغير.

وقال السيد جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في قيادة التحول الجذري الذي يشهده قطاع الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة، الأمر الذي يستوجب من الجهات التنظيمية التكيف السريع وتعزيز العمل المشترك لتوجيه هذا التحول وتحقيق أقصى استفادة منه.

وانطلاقاً من دورها الريادي، تفخر سلطة دبي للخدمات المالية بقيادة هذا الحوار العالمي البنّاء، الذي جمع جهات تنظيمية من مختلف القطاعات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب هيئات دولية، بهدف مواجهة التحديات الناشئة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات واستكشاف فرص جديدة، ما يسهم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل النظام المالي.

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية، من خلال تنظيمها للملتقى الرقابي، ترسيخ جهودها في دعم الابتكار المسؤول عبر سلسلة مبادرات رائدة، من أبرزها برنامج رخصة اختبار الابتكار الذي تم توسيعه ليشمل عملية الترميز، وذلك في إطار التزامها الثابت بتعزير الابتكار وضمان سلامة النزاهة التنظيمية.

كما يأتي هذا التنظيم في إطار حرص سلطة دبي على تأكيد حضورها الفاعل في المنتديات الدولية، بما في ذلك الشبكة العالمية للابتكار المالي، ومجموعات العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وتنسجم هذه الجهود مع الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار، وفي الوقت ذاته ضمان سلامة النزاهة التنظيمية والوعي بالمخاطر.