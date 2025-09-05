«الأمن السيبراني» يبحث فرص حماية الفضاء الرقمي العالمي

شارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات في أعمال المؤتمر العالمي للأمن السيبراني «سايبرتك طوكيو 2025»، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وشهدت جلساته نقاشات معمقة حول أبرز التحديات والفرص في مجال حماية الفضاء الرقمي على مستوى العالم.

جاءت مشاركة المجلس لتؤكد التزام الدولة بدورها المحوري في دعم الجهود الدولية، الرامية إلى تعزيز أمن البنى التحتية الرقمية الحيوية، وترسيخ التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة في ظل التطور المتسارع للتقنيات.

وركز «مؤتمر سايبرتك طوكيو 2025» على التحديات والفرص التي توفرها التقنيات المتطورة في العالم الرقمي، وشهد المؤتمر والمعرض طرح حلول متطورة من شركات رائدة وناشئة، إلى جانب مشاركة نخبة من المتحدثين، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار المديرين التنفيذيين، ورواد الصناعة مختلف دول العالم. يعد «سايبرتك» منصة رائدة للتواصل بين الشركات في قطاع الأمن السيبراني، ويمثل فرصة لإنجاز الأعمال والتعرّف على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتحديات والحلول لمكافحة التهديدات في الساحة السيبرانية العالمية. وشملت فعاليات «سايبرتك» موضوعات أمنية وتكنولوجية متعددة بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، والتأمين السيبراني، والدفاع، والبحث والتطوير.

وشارك مجلس الأمن السيبراني خلال المؤتمر في جلستين رئيسيتين، الأولى ركزت على حماية الأمن السيبراني لقطاع الموانئ والأمن البحري، وطرح المشاركون رؤى واستراتيجيات متقدمة لحماية الممرات البحرية، وخطوط التجارة العالمية من الهجمات الإلكترونية المحتملة.

وتم استعراض التجارب الوطنية في تطوير بنية سيبرانية متينة قادرة على التصدي للمخاطر والتهديدات بما يضمن استمرارية حركة التجارة العالمية وحماية الاقتصاد الرقمي العالمي.

وجمعت الجلسة الثانية رؤساء الأمن السيبراني من مختلف الدول لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الرؤى والتجارب في مجال بناء شراكات عابرة للحدود لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر عقد مجلس الأمن السيبراني جلسة نقاشية مع وزارة الخزانة الأمريكية، تضمنت مناقشة التعاون المالي والأمني السيبراني. والتقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، مع كوري ويلسون، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، وناقشا التعاون في مجالات الأمن السيبراني المالي والحوكمة الرقمية العالمية، وأهمية التعاون في منصة Crystal Ball كأداة فعالة لتعزيز التعاون الدولي السيبراني، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين الدول والمؤسسات بشكل آمن وسريع.