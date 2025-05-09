«الصناعة الأمنية» تشارك في مؤتمر قادة الأمن للشرق الأوسط 2025

شاركت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في النسخة الرابعة من مؤتمر ISJ لقادة الأمن كشريك داعم، وهو المؤتمر الأمني المتخصص الذي تستضيفه إمارة دبي سنوياً وسط حضور واسع من قادة الأمن والمختصين والخبراء من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر منصة بارزة تترقبها كبرى الشركات الأمنية عالمياً لمناقشة أبرز التحديات المستقبلية واستعراض الحلول المبتكرة في قطاع الأمن.



وسلط خليفة السليس، الرئيس التنفيذي للصناعة الأمنية، الضوء في كلمة له على ضرورة مواكبة الخطوات المتسارعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلات التي ستغير خريطة سوق العمل الأمني ومتطلباته وتجعلها انتقائية بشكل غير مسبوق، حيث يصبح المستقبل فقط لأولئك الذين يؤمنون بما يمكن أن يقدمه التطور التقني ويستعدون له، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة بل أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرار والإدارة.

وأشار إلى أن ما يقارب 39 % من المهارات الحالية ستفقد قيمتها خلال السنوات الخمس المقبلة ما يستدعي إعادة تأهيل الكفاءات البشرية بشكل عاجل.



وأشار السليس إلى أن المؤسسات التي دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي سجلت انخفاضاً في الأخطاء الأمنية بنسبة 60 بالمئة وزيادة في سرعة الاستجابة للطوارئ بنسبة 40 بالمئة، مما يعكس الأثر المباشر لهذه التقنيات في تعزيز كفاءة الأداء الأمني.



وأكد السليس أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم قادراً على أداء مهام معقدة مثل المراقبة والتحليل والتخطيط الأمني وحتى تصميم البرامج التدريبية المخصصة لكل متدرب ما يقلل الحاجة للتدريب التقليدي ويعزز من كفاءة الموارد.



ودعا السليس إلى ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي لا كمنافس، مشدداً على أن الخطر لا يكمن في تطور التكنولوجيا بحد ذاته بل في التباطؤ في التكيف معها. وأضاف: «من سيتفوق في هذا العصر هو من يمتلك التفكير التحليلي والمرونة ومن يرى في الذكاء الاصطناعي فرصة للنمو وليس تهديداً للمستقبل».



وشهد المؤتمر جلسات نقاشية تفاعلية شارك فيها نخبة من خبراء الأمن إلى جانب موظفي الصناعة الأمنية الذين أسهموا بآرائهم وتجاربهم الميدانية في إثراء الحوار.