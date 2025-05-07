«جروب ــ آي بي» تستعرض أحدث ابتكاراتها وقدراتها في الأمن السيبراني في جيسيك

أعلنت «جروب ــ آي بي»، المتخصصة عالمياً في تطوير تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق والوقاية ومكافحة الجرائم الرقمية، عن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات محلية وإقليمية رائدة وتستعرض قدراتها المتقدمة في كشف التهديدات ومنع الاحتيال، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات - جيسيك 2025، المقام في مركز دبي التجاري العالمي من 6 إلى 8 مايو.

تقدم «جروب ــ آي بي» إمكانيات مركز الاندماج السيبراني (Cyber Fusion Center)، وهو منظومة بيئية متكاملة مدفوعة بالاستخبارات تهدف إلى توحيد الحماية من الاحتيال، ومراقبة المخاطر الرقمية، وأمن الشبكات.

وقال ديمتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لجروب-آي بي، على المشاركة: «في ظل تلاشي الحدود بين التهديدات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى نهج موحد.

في معرض جيسيك العالمي 2025، نفخر بتقديم نموذجنا الموحد الذي يجمع بين منع الاحتيال واستخبارات التهديدات والحماية من المخاطر الرقمية في منصة واحدة. هذا النموذج المدمج ليس مستقبل الأمن السيبراني فحسب، بل هو المعيار الجديد لحماية الأنظمة الرقمية في بيئة تهديدات مؤتمتة بشكل متزايد».

وعلى هامش الحدث، أعلنت «جروب ــ آي بي» عن إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع جهات إقليمية ومحلية في مجال الأمن السيبراني، من بينها شركة ألفا داتا، إحدى أبرز شركات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى شركة سايبرغيت ديفنس، وهي شركة إماراتية رائدة متخصصة في تقديم خدمات أمن سيبراني شاملة للحكومات والشركات عالمياً.

وستُمهّد هذه الاتفاقيات الطريق نحو تعاون أوسع في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، ورفع الوعي المشترك، وإطلاق مبادرات سيبرانية منسّقة تهدف إلى تعزيز الوجود في السوق وتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث تقنيات الدفاع الإلكتروني في المنطقة.

وقال أشرف كحيل، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جروب ــ آي بي»: «تعكس هذه الشراكات التزام «جروب ــ آي بي» العميق بدعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في تعزيز مرونة الأمن السيبراني وترسيخ الثقة الرقمية.

ومن خلال التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية، نسعى إلى تعزيز الدفاعات الجماعية والمساهمة في ترسيخ دور المنطقة كمركز عالمي للأمن السيبراني.

هدفنا هو ضمان أن تكون قدرات استخبارات التهديدات المتقدمة ومنع الاحتيال متاحة ومتوافقة مع الأولويات الاستراتيجية للحكومات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وخلال الحدث، تقدم «جروب ــ آي بي» عرضاً مميزاً على «المنصة المظلمة» في اليوم الثاني من المعرض. وتكشف الجلسة بعنوان «مشغلو وعملاء الذكاء الاصطناعي:

صعود الأتمتة والاحتيال»، كيف يستخدم مجرمو الإنترنت تقنيات الأتمتة لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال وزيادة العائدات. وسيتضمن العرض عرضًا حيًا لعملية اختراق، يوضح كيفية اختبار بيانات بطاقات الائتمان المسروقة واستغلال أنظمة البنوك الإلكترونية.

كما أطلقت «جروب ــ آي بي» مؤخراً مساعداً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تفاعل خبراء الأمن السيبراني مع معلومات التهديدات.

يُمكّن هذا الحل المستخدمين من الحصول على رؤى سياقية ومنظمة في الوقت الفعلي من خلال استعلامات بلغة بسيطة، مما يلغي الحاجة للبحث اليدوي أو التنقل في تقارير معقدة. وقد تم تصميم الأداة بمنهج «الخصوصية أولاً»، مما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة دون المساس بأمن البيانات.

وقال كحيل: «يعد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات – جيسيك منصة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة المخصصة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى معرفة أحداث مستجدات القطاع وتبادل الخبرات والآراء.

واستعراض أحدث التقنيات التي تستخدمها «جروب ــ آي بي» مجال الحماية ضد تهديدات الأمن السيبراني لكل من الجهات الحكومية، القطاع المصرفي، قطاع الاتصالات وقطاعي الطاقة والخدمي، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى».

وأشار: «نعمل خلال جيسيك على تعزيز التعاون مع جهات متنوعة سوء كانت حكومية، خاصة أو جهات أمنية هدفها تعزيز الحماية من الهجمات السيبرانية».

واستعرضت الشركة أحدث حلولها، والتي تشمل:

●الحماية من الاحتيال: اكتشاف واستجابة فورية للاحتيال الرقمي على منصات التمويل والتجارة الإلكترونية.

●استخبارات التهديدات: رؤى مخصصة مبنية على بيانات خاصة لمساعدة المؤسسات على التقدم على المهاجمين.

●الحماية من المخاطر الرقمية: دفاع استباقي ضد انتحال العلامات التجارية وانتحال الهوية وتسريب البيانات عبر الإنترنت السطحي والعميق والمظلم.

●إدارة سطح الهجوم: تحليل مستمر للأصول المكشوفة على الإنترنت لاكتشاف الثغرات وتقليل التعرض للتهديدات الخارجية.

●الاستجابة المدارة والموسعة للكشف: حل موحد ومدار بالكامل يدمج بين كشف واستجابة نقاط النهاية والشبكات وحماية البريد الإلكتروني وتحليل البرمجيات الخبيثة لتقديم مراقبة واستجابة على مدار الساعة عبر نقاط النهاية والشبكات وبيئات السحابة.