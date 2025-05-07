«دبي للأمن الإلكتروني» يطلق حزمة مشاريع جديدة مبتكرة

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إطلاق حزمة من المبادرات والمشاريع الجديدة المبتكرة لتعزيز الأمن الرقمي والبنية التحتية السيبرانية في دبي إلى جانب تطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه المركز بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني.

وتتضمن المشاريع الجديدة، مشروع «الثقة الصفرية»، والذي يعد بمثابة نقلة نوعية في تأمين الشبكات الحكومية في الإمارة، وهو عبارة عن دليل إرشادي متكامل لتقييم الثقة الصفرية، فيما يساعد المؤسسات والجهات المحلية في التحوّل إلى نموذج «الثقة الصفرية»، والذي يرتكز على مبدأ التحقق المستمر من الهوية والصلاحيات.

كما أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني مبادرة «إيثاق بلس» المتقدمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الموثوقية الرقمية وتمكين الجهات من إجراء معاملات آمنة وموثوقة. كما توفر الخدمة شهادات رقمية معتمدة تضمن حماية البيانات والاتصالات والتحقق من صحتها، وتدعم تبني هويات رقمية موثوقة وتطبيق نماذج أمنية متقدمة تقلل من المخاطر السيبرانية على مستوى البنية المؤسسية.

وفي إطار جهود المركز لتأهيل الكوادر الوطنية، أطلق المركز برنامج تصريح ضباط أمن المعلومات الهادف لتزويد الأفراد في مختلف القطاعات الحكومية بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتطبيق معايير الأمن السيبراني وإدارتها بكفاءة. ويسهم هذا البرنامج في تمكين جيل جديد من ضباط الأمن السيبراني، ما يعزز من مرونة واستدامة منظومة العمل الحكومي بأكملها.