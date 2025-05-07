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الاقتصاد الرقمي

«مايكروسوفت» تكشف عن قفزة بالأمن السيبراني

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البيان

دبي

كشفت شركة «مايكروسوفت» العالمية، خلال مشاركتها في معرض «جيسيك جلوبال 2025»، عن الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي الوكيل في تشكيل مستقبل الحماية الرقمية والأمن السيبراني.

وأوضحت الشركة أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على وكلاء رقميين مستقلين تم تطويرهم خصيصاً لرصد التهديدات وتحليلها والاستجابة لها بسرعة وفعالية، مستفيدين من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التكيف مع بيئات التهديد المتغيرة.

واستعرضت الشركة الجيل الجديد من وكلائها الأمنيين Microsoft Security Copilot Agents، الذين يمثلون نقلة نوعية في أنظمة الحماية الرقمية.