25000 خبير يلتقون في أكبر حدث للأمن السيبراني في المنطقة بدبي 6 - 8 مايو

يعود معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025 «جيسيك جلوبال 2025» إلى دبي في الفترة من 6 إلى 8 مايو، ليجمع أبرز القادة والمبتكرين وصناع الرؤى العالميين في جهد حاسم لحماية مستقبلنا الرقمي.

تقام الفعالية الرائدة في مركز دبي التجاري العالمي لتحوله إلى مركز رئيسي للأمن السيبراني، حيث يجمع أكثر من 450 رئيس أمن معلومات، و25000 متخصص من 160 دولة، وأكثر من 750 علامة تجارية — من عمالقة التكنولوجيا مثل «أمازون ويب سيرفسيز» وهواوي ومايكروسوفت إلى الشركات الناشئة المبتكرة — في أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي».

ويأتي المعرض بالتزامن مع «عام المجتمع»، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً إلى العمل الجماعي لبناء مجتمع مترابط يتسم بالتمكين عبر الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «يأتي انعقاد الحدث في مرحلة دقيقة تتسارع فيها وتيرة التهديدات السيبرانية من حيث الانتشار والتعقيد.

وفي عام المجتمع، تؤكد شراكتنا مع جيسيك جلوبال التزام دولة الإمارات بتوحيد جهود كافة الأطراف المعنية حول العالم من أجل مواجهة التحديات الأمنية العاجلة — من حماية خصوصية البيانات وتأمين الشبكات الحيوية إلى التصدي للتهديدات المتقدمة باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال المبادرات الخلاقة، مثل أكبر تدريب سيبراني عالمي والتعاون الاستراتيجي في جيسيك، فإننا نحول رؤية الإمارات للأمن السيبراني إلى واقع ملموس».

وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «في ظل التحول الرقمي المتسارع بدبي، تعاد صياغة ملامح العيش والعمل والتواصل، ما يجعل الأمن الإلكتروني ضرورة ملحّة أكثر من أي وقتٍ مضى.

ويشكل جيسيك 2025 منصة حيوية تجمع نخبة من الخبراء العالميين لمواجهة التهديدات السيبرانية المستجدة، وتعزيز الجاهزية الرقمية لمستقبل أكثر أماناً؛ لذا نواصل في مركز دبي للأمن الإلكتروني التزامنا الراسخ بحماية الفضاء الرقمي للإمارة، من خلال ترسيخ ثقافة التعاون، ودعم الابتكار، وتعزيز أنظمة الدفاع السيبراني.

وتأتي مشاركتنا في «جيسيك» تأكيداً على دورنا الفاعل في صياغة مستقبل الأمن الإلكتروني العالمي، ومشاركة الخبرات، وضمان تقدم دبي كمدينة رقمية رائدة وآمنة».