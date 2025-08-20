لندن تستهدف شبكات عملات رقمية لمساعدة روسيا في العقوبات

أعلنت بريطانيا الأربعاء أنها ستفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية باستخدام شبكات مال وعملات رقمية تتخذ من قرغيزستان مقرا.

وتستهدف عقوبات وزارة الخارجية البريطانية منصتي العملات الرقمية "غرينكس" و"مير" اللتين تتداولان عملة رقمية تعتبر مستقرة، مرتبطة بالروبل، وتُسمى "أيه 7 أيه 5" A7A5.

واستهدفت عقوبات بريطانية في السابق هذه العملة الرقمية التي أُعلن عنها في فبراير الماضي لتوفير قناة دفع بديلة للشركات والأفراد الروس التجار في الخارج.

وتتيح لهم هذه العملة التهرب من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ غزو روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال المسؤول عن العقوبات في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن دوتي، في بيان "إذا كان الكرملين يعتقد أنه يستطيع إخفاء محاولاته اليائسة للتخفيف من أثر عقوباتنا من طريق غسل معاملات عبر شبكات عملات رقمية مشبوهة، فهو مخطئ تماما".

ويأتي إعلان العقوبات عقب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة استهدفت أيضا بنك كابيتال في قرغيزستان، ومديره كانتيمير تشالباييف "الذي تستخدمه روسيا لتمويل معدات عسكرية".

وترأس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا عبر الإنترنت لنحو ثلاثين دولة معظمها أوروبية داعمة لأوكرانيا، وذلك غداة محادثات في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.