«إيدج» تطلق «أنماسك» حل الأمن السيبراني لمكافحة الجرائم الرقمية

أطلقت «إيدج»؛ المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، «أنماسك»؛ حل الأمن السيبراني الذي تقدمه الشركة التابعة لها «أوريكس لابز»، المزود العالمي للحلول الرقمية المتقدمة المصممة لمساعدة المؤسسات على مراقبة وتأمين وتحسين بيئات الشبكات لديها.

وجرى تطوير «الحل» بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الأمن الوطني، حيث يمكّن المستخدمين من تحديد ومكافحة التهديد المتفاقم للأنشطة الضارة عبر الإنترنت التي تتم تحت غطاء الهويات الرقمية المجهولة.

وتم إطلاق «أنماسك» على هامش معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن لعام 2025 في ريو دي جانيرو، بهدف دعم وكالات الأمن العام بقدرات متقدمة لرصد التهديدات.

ومع تنامي استغلال الجهات المهددة لمنصات الاتصال المشفرة والخدمات المجهولة عبر الإنترنت، تواجه أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن تحديات صعبة لحماية المجال الرقمي.

واستجابة لتلك التحديات، يوفر«أنماسك» للجهات المكلّفة المعلومات اللازمة للكشف عن الأنشطة الضارة والارتقاء بالمرونة السيبرانية ويزود الوكالات بأدوات متطورة لتحديد المجرمين على الشبكة المظلمة، وتتبع الأنشطة السرية، وتحييد التهديدات السيبرانية الناشئة بسرعة ودقة.

وقال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوريكس لابز»، إنه تم تصميم «أنماسك» لتلبية ضرورة ملحة ومتزايدة الأهمية في مشهد الأمن الرقمي اليوم ودعم الوكالات برؤى أعمق للبيئات الإلكترونية عالية التعقيد، تُمكّنها من الاستجابة بصورة أسرع وأكثر استنارة للجرائم الرقمية، بالتوازي مع المحافظة على أعلى معايير المسؤولية والأمان.

وتم تطوير «أنماسك» لدعم الوكالات على مواجهة أصعب التهديدات الرقمية الراهنة عن طريق تقديم رؤى مهمة حول الأنشطة الخفية عبر الإنترنت بسرعة ودقة، ويتميز بسهولة اعتماده وتطبيقه على نطاق واسع.

ويشكّل الحل جزءاً من محفظة «أوريكس لابز» المتنامية من حلول المعلومات والأمن السيبراني، المطورة لتقييم ومراقبة المؤسسات، إلى جانب تمكينها من حماية بيئاتها المكشوفة والتخفيف من حدة تأثير الهجمات السيبرانية الجارية أو المستقبلية.