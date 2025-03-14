كشف ابتزاز سيبراني لصناع المحتوى لنشر برمجيات خبيثة

يستهدف المجرمون السيبرانيون صنّاع المحتوى البارزين على «يوتيوب» من خلال مطالبات كاذبة بانتهاك حقوق النشر، لإجبارهم على نشر برمجيات خبيثة لتعدين العملات المشفرة متنكرة في هيئة أدوات تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت، وذلك لآلاف المشاهدين.

كشف فريق البحث والتحليل العالمي لدى «كاسبرسكي» عن حملة خبيثة معقدة تقوم خلالها مصادر التهديد بابتزاز صناع المحتوى على يوتيوب لإجبارهم على نشر برمجيات خبيثة، حيث يقوم المهاجمون بتقديم شكويين احتياليتين بخصوص حقوق النشر ضد صناع المحتوى، ثم يهددونهم بتوجيه إنذار ثالث - مما سيؤدي إلى حذف قنواتهم على يوتيوب. ولتفادي هذا المصير، يقوم صناع المحتوى - دون دراية منهم - بالترويج لروابط خبيثة، ظناً منهم أنها مشروعة وأنها ستساعد في الحفاظ على قنواتهم.

كشفت قراءات كاسبرسكي عن إصابة ما يزيد على 2,000 مستخدم نهائي بالبرمجيات الخبيثة بعد تنزيل الأداة، إلا أن العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين يُرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتكشف البيانات التي رصدتها كاسبرسكي عن زيادة ملحوظة في استخدام برامج تشغيل Windows Packet Divert المشروعة - وهي تقنية شائعة الاستخدام في أدوات تجاوز القيود - حيث ارتفع عدد الحالات المرصودة من نحو 280 ألف حالة في أغسطس إلى ما يقارب 500 ألف في يناير، ليصل إجمالي الحالات المرصودة إلى أكثر من 2.4 مليون حالة خلال ستة أشهر.