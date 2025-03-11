التهديدات المتقدمة المستمرة استهدفت 25 % من الشركات في 2024

كشف أحدث تقرير تحليلي من خدمة كاسبرسكي للاكتشاف والاستجابة المُدارة (MDR) عن كشف التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs) في 25% من الشركات، حيث شكّلت هذه التهديدات أكثر من 43% من إجمالي الحوادث الأمنية عالية الخطورة. ممّا يشكل ارتفاعاً هائلاً بنسبة 74% مقارنة بعام 2023.

يقدم التقرير التحليلي السنوي لخدمة الاكتشاف والاستجابة المُدارة (MDR) رؤى وتحليلات عميقة مبنية على دراسة الحوادث الأمنية التي رصدها فريق مركز عمليات الأمن لدى كاسبرسكي.

كشفت النتائج الأخيرة أن التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs)، والتي تُصنف كهجمات موجهة يديرها عناصر بشرية، قد أثرت بشكل ملحوظ على 25% من الشركات، حيث شكّلت نسبة مقلقة بلغت 43% من إجمالي الحوادث الأمنية عالية الخطورة التي رُصدت خلال عام 2024. مقارنة بالسنوات السابقة، يمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 74% عن عام 2023 وارتفاعاً بنسبة 43% عن عام 2022. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تقنيات الكشف الآلي، يواصل المهاجمون المحترفون استغلال الثغرات والتحايل على هذه الأنظمة. ومن الملاحظ أن التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs) رُصدت في جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات، مع تركز الهجمات بشكل رئيسي على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والقطاع الحكومي.

إضافة إلى ذلك، شكّلت الحوادث التي تم تصنيفها كهجمات موجهة بشرياً، والتي تبين لاحقاً أنها تمارين أمن سيبراني أجراها العملاء، ما يزيد على 17% من مجمل الحوادث المسجلة. كما مثّلت الانتهاكات الجسيمة للسياسات الأمنية نحو 12% من الحوادث عالية الخطورة، بينما شكلت الحوادث المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة نسبة مماثلة تتجاوز 12%، حيث تركز تأثيرها بشكل خاص في القطاعات المالية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات.