86 % من شركات الإمارات تعتمد على مزوّدي الخدمات لأمنها السيبراني

تعتمد 86 % من الشركات في الإمارات على منظومات أمنية من مزودي الخدمات، على الرغم من تنوع حلول الأمن السيبراني الذي يسبب أعباء تشغيلية ومالية، هذا ما توصلت إليه نتائج بحث حديث لكاسبرسكي.

أجرت كاسبرسكي بحثاً حديثاً عنوانه «تعزيز المناعة: مناعة الأنظمة درع للأمن السيبراني»، وتناول هذا البحث طريقة إدارة المؤسسات لأمنها السيبراني، وسلط الضوء على تنوع الحلول الأمنية بين المزودين، وضعف الكفاءة التشغيلية، وخطط التوحيد المستقبلية، وقد ضم الاستطلاع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فضلاً عن أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ولا تزال معظم الشركات في الإمارات تحبذ الاعتماد على حلول أمنية من مزودين متعددين، بصرف النظر عن هذه التحديات المتواصلة، إذ تدير 86 % من المؤسسات أمنها السيبراني بالاعتماد على مزودين مختلفين.

وقالت «إيليا ماركيلوف»، رئيس مجموعة منتجات المنصة الموحدة في كاسبرسكي: «توضح بيانات بحثنا أن اعتماد مؤسسات كثيرة على مزودين متعددين يحدث تلقائياً بمرور الوقت، وليس وليد تخطيط استراتيجي مدروس، فصحيح أن لتنويع الحلول الأمنية بعض الفوائد، مثل تخفيف المخاطر وتوسيع نطاق الحماية، غير أن التعقيد المتزايد يستنزف الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية، وقد ينجم عن هذا التعقيد مكامن ضعف خطيرة، فتتعذر المحافظة على رؤية شاملة للتهديدات الأمنية، وتصعب الاستجابة الفعالية والسريعة للمخاطر الناشئة».