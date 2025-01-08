بعد موافقة «أبل» على دفع 95 مليون دولار .. مَنْ المستفيدون من تسوية دعوى انتهاك «سيري» ؟

بعد موافقة شركة «أبل» على دفع 95 مليون دولار نقداً لتسوية دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم خاصية «أبل» الصوتية «سيري» بانتهاك خصوصية المستخدمين، من هم المستفيدون من هذه التسوية وكم عددهم؟

17 سبتمبر 2014- 31 ديسمبر 2024

يحق لمستخدمي الأجهزة التي كان مساعد "سيري" مفعلاً عليها في الفترة بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024 تقديم طلب للحصول على تعويض.

الإقامة في الولايات المتحدة

ويجب أن يكون مقدم الطلب مقيماً في الولايات المتحدة، حسب تقرير لمجلة "فوربس".

أداء قسم

لكن الحصول على جزء من التعويض سيحتاج أداء قسم بأن المستخدم لاحظ تنشيط "سيري" على جهازه دون أن يقوم هو بذلك، وأنه أجرى محادثات خاصة تم تسجيلها بواسطة المساعد الصوتي.

وتم اقتراح جلسة استماع يوم 14 فبراير المقبل لمراجعة شروط التسوية في محكمة بكاليفورنيا.

موقع إلكتروني

وسيتم إنشاء موقع إلكتروني في غضون 45 يوماً لتلقي طلبات التعويض حتى 15 مايو 2025.

ولا يتضح بعد العدد المحدد للمستفيدين من هذه التسوية، ولكن بنودها تتضمن حاليًا دفع ما يصل إلى 20 دولاراً لكل جهاز مزود بمساعد "سيري"، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"

ويمكن للمستخدم تقديم طلب تعويض عن كل جهاز استخدمه يتوافق مع شروط طلب التعويض وحتى خمسة أجهزة.

عدد طلبات التعويض

ويمكن أن يتأثر المبلغ النهائي للتعويض عن كل جهاز بعاملين، الأول هو عدد طلبات التعويض المقدمة والموافق عليها، ومقدار ما سيتم خصمه من مبلغ التوسية لتغطية الرسوم وتكاليف القضية.

ويقدر مسؤول عن طلبات التعويض أن ما بين 3% إلى 5% فقط من المستهلكين المؤهلين لتلقي التعويضات سيقدمون طلبات.

ويسعى المحامون في القضية حالياً إلى الحصول على ما يقرب من 30 مليون دولار من مبلغ الـ 95 مليون دولار كرسوم ونفقات المحاماة، لكن هذا الرقم لا يزال من الممكن تخفيضه من قبل القاضي.