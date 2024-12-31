«كاسبرسكي» تحذر من عمليات احتيال متطورة في موسم العطلات

مع اقتراب احتفالات رأس السنة الجديدة، تكون هذه الفترة من العام مناسبة للمرح والاحتفالات، كما أنها تمثل فرصة ممتازة للمحتالين لاستغلال اندفاع الناس للحصول على الهدايا والصفقات. وفي ظل هذه الأجواء الاحتفالية، حدد خبراء الأمن السيبراني في «كاسبرسكي» عدداً من أبرز عمليات الاحتيال التي تستهدف المستهلكين في مختلف المناطق واللغات.

وقال الخبراء: إن أولى عمليات الاحتيال هي المتاجر الإلكترونية المخادعة، التي تحاكي مظهر وأسلوب مواقع التجارة الإلكترونية العادية، وتقدم سلعاً موسمية، مثل أدوات الزينة والهدايا وحتى أشجار عيد الميلاد بخصومات كبيرة. وغالباً ما تحمل هذه المواقع طابعاً محلياً، حيث تقوم بضبط لغتها وعملتها بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدمين المستهدفين، وتستفيد من البيانات المستخرجة من المتصفحات.

وفي العادة، يقع الضحايا فرائس لهذه المتاجر، وذلك من خلال اتباع الروابط في الإعلانات أو النوافذ المنبثقة، بهدف سرقة الأموال. وفي الغالب توجد هذه المتاجر الاحتيالية لفترة قصيرة فقط، حيث يتم تمييزها من قبل بائعي السلع.

ولفت الخبراء إلى باقات البيانات المجانية للأجهزة المحمولة، وقالوا إن هذه الخدعة تستغل إغراءات الخدمات المجانية في نظر المستخدمين، حيث تزعم أنها توفر باقات بيانات مجانية صالحة عبر جميع مزودي الاتصالات الرئيسيين للأجهزة المحمولة.

ويُطلب من الضحايا مشاركة رابط العرض الترويجي مع 10 إلى 15 جهة اتصال عبر تطبيق «واتس آب» من أجل الحصول على الباقات المجانية، ويؤدي ذلك إلى انتشار الخدعة على نطاق واسع.

وبعد المشاركة، يُطلب من الضحايا إدخال تفاصيلهم الشخصية في نموذج خاص، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ويتم بعد ذلك بيع البيانات المجمّعة على شبكة الويب المظلم، أو استخدامها في أنشطة احتيالية أخرى. وفي بعض الحالات، يقوم الضحايا بتحميل برامج ضارة من دون علم منهم، لتصبح أجهزتهم عرضة للخطر، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الاستغلال.