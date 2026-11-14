«إميركوم» أول شريك لـ«سيسكو» في الخليج يحصل على اعتماد تخصص الشبكات الآمنة

أصبحت شركة «إميركوم» أول شريك لـ«سيسكو» في منطقة الخليج يحصل على اعتماد الجيل الجديد في تخصص الشبكات الآمنة، ضمن برنامج «سيسكو 360 للشركاء».

كما فازت الشركة بجائزتي «شريك العام في الأمن السيبراني» و«شريك العام لسيسكو كابيتال» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، وذلك خلال قمة شركاء «سيسكو 2026» التي عُقدت في مدينة فانكوفر.

ويُمنح الاعتماد للشركاء الذين يقدمون حلولاً متكاملة في مجالي الشبكات والأمن، بعد تقييم قدراتهم في تصميم الشبكات الآمنة وتنفيذها وتقديم الدعم الفني لها.

وشمل التقييم شبكات المقرات الرئيسة والفروع، وحلول الوصول عن بُعد، والشبكات واسعة النطاق، وشبكات مراكز البيانات، إلى جانب قدرات مراقبة الشبكات وضمان كفاءة أدائها.

ويضم فريق «إميركوم» المعتمد من «سيسكو» 149 متخصصاً يحملون 1069 شهادة اعتماد، من بينها 65 شهادة من فئة خبير الشبكات المعتمد من «سيسكو»، وهي من أعلى مستويات الاعتماد المهني التي تمنحها الشركة.

وتبرز أهمية هذا التخصص في ظل التحديات التي قد تواجه الشركات عند إسناد مشاريع الشبكات والأمن إلى جهات مختلفة، إذ يمكن أن تظهر ثغرات في التنسيق وتبادل المسؤوليات بين الفرق المنفذة.

وفي هذا الإطار، تعتمد «إميركوم» نهجاً يجمع بين تخطيط الشبكات وتأمينها، مع مواصلة تقديم خدمات الدعم بعد التركيب، بما فيها خدمات الدعم المُدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يتيح للعملاء التعامل مع جهة واحدة تتولى مسؤولية الحلول وتكاملها.

وتكرّم جائزة «شريك العام في الأمن السيبراني» جهود «إميركوم» في مجال حماية شبكات العملاء في الإمارات والسعودية، فيما تعكس جائزة «شريك العام لسيسكو كابيتال» دور الشركة في مساعدة العملاء على تمويل مشاريعهم التقنية وتوزيع تكلفتها على فترات زمنية، من خلال حلول التمويل التي توفرها «سيسكو كابيتال».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إميركوم»، محمد أبو زكي: «لا تنتهي مسؤوليتنا عند دخول الشبكة حيّز التشغيل، إذ يتعين على الجهات التي تتولى تصميمها وتنفيذها فهم متطلبات تأمينها وآليات تقديم الدعم لها طوال دورة حياتها. ويأتي هذا الاعتماد تقديراً لهذا العمل، وللخبرات التي راكمتها فرقنا على مدى أكثر من 40 عاماً في المنطقة».

من جانبه، قال نائب الرئيس لمبيعات الشركاء وقنوات الوصول إلى السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيسكو»، خوسيه فان دايك: «يحتاج العملاء إلى شركاء قادرين على الجمع بين حلول الشبكات والأمن، وتقديم الدعم لهم بدءاً من قرارات التصميم الأولى وصولاً إلى التشغيل اليومي.

ويعكس حصول «إميركوم» على اعتماد تخصص الشبكات الآمنة مستوى خبرتها في هذا المجال. ونهنئ فريق الشركة على هذا الإنجاز، وعلى فوزه بجائزتين ضمن جوائز الشركاء لمنطقة METAC».