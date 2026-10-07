الإمارات تطور «الخزنة الوطنية» لتعزيز حماية البيانات

أعلنت «دِل تكنولوجيز» ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة «سيبكس القابضة» تعاوناً استراتيجياً لتطوير مبادرة «الخزنة الوطنية»، الهادفة إلى تعزيز حماية البيانات بالغة الأهمية ورفع قدرة الدولة على التعافي من المخاطر والاضطرابات السيبرانية.

وتهدف «الخزنة الوطنية» إلى توفير طبقة إضافية من الحماية للبيانات التشغيلية الحيوية في قطاعات الخدمات الحكومية والطاقة والرعاية الصحية والنقل وغيرها من القطاعات الأساسية.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الدولة أرست منظومة وطنية قوية للأمن السيبراني تركز على استباق التهديدات وحماية البنية التحتية الحيوية مشيراً إلى أن «الخزنة الوطنية» ستعزز هذا النهج من خلال التركيز على جانب التعافي واستمرارية الخدمات الأساسية.

وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، إن القدرة على استعادة البيانات الموثوقة وإعادة العمليات إلى العمل تمثل عاملاً حاسماً في سرعة استئناف المؤسسات لنشاطها بعد حالات التعطيل. وقال وليد يحيى، مدير عام «دِل تكنولوجيز» لمنطقة جنوب الخليج، إن البيانات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الإماراتي، مشيراً إلى أن قيمتها ترتبط بقدرتها على البقاء آمنة وقابلة للتعافي خلال الأزمات.