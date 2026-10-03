شراكة بين مجلس الأمن السيبراني و«Veeam» لحوكمة البيانات

أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة Veeam Software، المتخصصة في تعزيز الثقة في البيانات والذكاء الاصطناعي، أمس، عن شراكة تهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية، ودعم بناء القدرات، وتسريع اعتماد ممارسات موثوقة في مجال البيانات والأمن المهيأ للذكاء الاصطناعي في الإمارات.

وتدعم الشراكة رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية الوطنية، وتبادل المعرفة، وتطوير المهارات، والمرونة التشغيلية.

وتضع الشراكة إطاراً للتعاون في مجالات التدريب على الأمن السيبراني، والتمارين التقنية، والاستعداد لتعزيز المرونة، والبحث والتطوير.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «تواصل الدولة التزامها ببناء منظومة رقمية آمنة ومرنة ومستعدة للمستقبل.

وتعكس شراكتنا مع Veeam أهمية التعاون الموثوق بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة السيبرانية الوطنية، وتطوير قدرات التعافي السيبراني، ودعم التبني الآمن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وسنعمل معاً على الإسهام في تطوير المهارات العملية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وبناء مستقبل رقمي أكثر مرونة لدولة الإمارات».

وقال أمين حنفية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في Veeam: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في القيادة والابتكار في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة.

وقال مينا ميغالي، نائب الرئيس الإقليمي في Veeam: «تشهد المؤسسات في الشرق الأوسط تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي، واعتماد الحوسبة ، ومبادرات الذكاء الاصطناعي.