اتحاد مصارف الإمارات ينظم «المناورات السيبرانية 2026»

بإشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) النسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026» بمشاركة العديد من المصارف الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد للمدفوعات واتصالات ودو والخليج للتأمين، وذلك ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء.

شارك في فعالية المناورات السيبرانية 2026، التي رسخت مكانتها كأكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 350 من ممثلي البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة وخبراء الأمن السيبراني والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد مصارف الإمارات.

وشهدت هذه النسخة الخامسة للمناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات إدارات البنوك وفرق الأمن السيبراني لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات ذات الصلة للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير، وذلك من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت بهدف تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تشكل مصدراً للتهديدات.

كذلك تم تكريم الجهات والفرق المتميزة في مجال الأمن السيبراني تقديراً لمساهماتهم.

المرونة

وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن تعزيز المرونة السيبرانية يُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي يقودها المصرف المركزي في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والارتقاء بمعايير الأمن السيبراني.

وقال الدكتور محمد الكويتي (رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات): «يكتسب الأمن السيبراني أهمية مضاعفة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة مع تسارع التحول الرقمي، إذ يشكل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، لما له من دور محوري في حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة وأفراد المجتمع، ضمن منظومة رقمية مترابطة.

وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات في تصنيف الدولة ضمن أكثر الدول تقدماً في الجاهزية السيبرانية على مستوى العالم».

ركيزة أساسية

وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) - في كلمته الافتتاحية للفعالية: «إن الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والمرونة والثقة في قطاعنا المصرفي.

وسنواصل كل مبادراتنا وجهودنا في ظل التعاون الوثيق والمباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة وآمنة».