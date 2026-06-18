قطاع السفر في الإمارات يحمي المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني

كشفت أبحاث جديدة صادرة عن شركة بروف بوينت أن قطاع السفر في الامارات أحرز تقدماً ملموساً في حماية المستهلكين من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

إذ ارتفع معدل اعتماد بروتوكول DMARC (مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق وإعداد التقارير والمطابقة) بين أبرز 20 موقعاً للسفر عبر الإنترنت في الإمارات إلى 95% في عام 2026، مقارنة بـ 85% في عام 2025، في مؤشر على وعي متزايد لدى القطاع بمسؤوليته في تأمين التواصل مع العملاء.

جاء هذا التحسن في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ استعاد المجال الجوي الإماراتي عمله الطبيعي في أعقاب اضطرابات سابقة، وباتت الرحلات الجوية تسير في الاتجاهين مجدداً. ويسارع المقيمون الذين أجلوا خططهم السياحية إلى استئناف حجوزاتهم، فيما يتدفق الزوار الدوليون إلى الدولة من جديد.

وفي خضم هذه الطفرة في نشاط الحجز الرقمي مع اقتراب موسم الصيف، يتصاعد خطر الاحتيال عبر البريد الإلكتروني الذي يستهدف المسافرين. يُعد بروتوكول DMARC المقياس الأمني الذي يحدد ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني احتيالية تنتحل هوية علامة تجارية معينة ستصل إلى صندوق بريد المسافر من عدمه.

وعند تفعيله بأعلى مستوياته وهو إعداد «الرفض»، يحجب هذه الرسائل كلياً قبل أن تصل إلى المستخدم. وكشف تحليل هذا العام أن 45% فقط من أبرز مواقع السفر في الإمارات تعمل بإعداد الرفض.

وقال كنان أبو لطيف، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت: أثبت قطاع السفر والسياحة في الإمارات صموداً حقيقياً هذا العام، ويسعدنا أن يمتد ذلك إلى طريقة حماية العلامات التجارية لعملائها في الفضاء الرقمي.