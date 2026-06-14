تقنية تطارد الاحتيال الرقمي

طوّر باحثون من جامعة طوكيو متروبوليتان نظاماً ذكياً جديداً يُدعى «فيش لوموس» لإحباط حملات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي يستدرج فيها المجرمون الضحايا لسرقة بياناتهم البنكية والشخصية.

ويُحدث النظام الجديد –المنشور في مجلة IEEE Access- تحولاً جذرياً؛ إذ لا ينخدع بمحاولات إخفاء المحتوى بل يتخذها كإشارة انطلاق لبدء تحقيق آلي موسع يتتبع البنية التحتية للموقع، مثل أرقام الـ (IP) والشبكات المستخدمة، ليرسم خريطة كاملة تكشف الشبكة الإجرامية بأكملها بدلاً من رصد رابط واحد.

وقد أثبتت التجارب الحقيقية كفاءة النظام؛ حيث تمكن من رصد الحملات الاحتيالية أسرع من الخبراء البشر بـ 8 أيام كاملة، ونجح في كشف أكثر من 190 ألف رابط خبيث خلال 6 أشهر فقط، متفوقاً بشكل ساحق على الأنظمة القديمة، مما يمهد الطريق لبيئة رقمية أكثر أماناً وعدالة للجميع.