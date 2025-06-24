%86 من الموظفين يتعرفون على الهجمات السيبرانية

أظهرت نتائج دراسة جديدة حول مدى جاهزية الموظفين في مواجهة التهديدات السيبرانية أن القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة تتقدم على أقرانها في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا عبر العديد من مؤشرات الجاهزية السيبرانية، الأمر الذي يؤكد التقدم الذي أحرزته الدولة في تحقيق رؤيتها الوطنية للمرونة الرقمية، والدفاع السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قيمت الدراسة التي أجرتها شركة كوهيزيتي، الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التي أجريت على الموظفين بدوام كامل في كل من: الإمارات، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، مدى ثقة الموظفين في قدرتهم على التعرف على الهجمات السيبرانية والاستجابة لها؛ وأظهرت النتائج أن 86% من الموظفين في الإمارات أعربوا عن ثقتهم في القدرة على التعرف على التهديدات السيبرانية، مقارنة بـ81% في المملكة المتحدة، و80% في ألمانيا، و62% فقط في فرنسا، كما أفاد ما يقرب من تسعة من كل عشرة أي 89% من المشاركين في الإمارات بأنهم يثقون في قدرة مؤسساتهم على منع تلك الهجمات والتعافي منها.