حل مبتكر يرصد الأصول غير المرئية في الشبكات لتعزيز إدارة المخاطر

أعلنت شركة «تينابل»، المتخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، عن إطلاق محرك جديد لاكتشاف أصول التكنولوجيا التشغيلية (OT)، في خطوة تهدف إلى تمكين فرق الأمن من دمج مخاطر الأنظمة الإلكترونية المادية ضمن رؤية موحدة وشاملة للأمن السيبراني.

ويتيح المحرك الجديد للمؤسسات التعرف بسرعة إلى الأصول غير المرئية المرتبطة بالتكنولوجيا التشغيلية، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتكنولوجيا المعلومات الظلية.

وتعتمد الميزة الجديدة، المعروفة باسم VM-Native OT Discovery، على دمج قدرات اكتشاف التكنولوجيا التشغيلية مباشرة ضمن منصة إدارة الثغرات الأمنية «Tenable One»، ما يمنح المؤسسات رؤية متكاملة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية معاً، ويسهم في تسريع تبني نماذج إدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أكد إريك دور، مدير الإنتاج التنفيذي في «تينابل»، أن مخاطر الأنظمة الإلكترونية المادية لم تعد قابلة للتجاهل، مشيراً إلى أن الحل الجديد يمنح المؤسسات القدرة على دمج هذه الأنظمة ضمن نطاق الرؤية الأمنية منذ اليوم الأول، من دون الحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية.

وأضاف أن الشركة توفر أيضاً حلولاً متقدمة مثل «Tenable OT Security» لتلبية احتياجات المؤسسات ذات البيئات الأكثر تعقيداً، بما يضمن تحقيق رؤية وأمن وتحكم متكامل عبر أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات.