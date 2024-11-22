تقرير لـ«تينابل» يدق ناقوس الخطر بشأن المخاطر السحابية

أصدرت شركة «تينابل» المتخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، أمس، تقريراً يتناول المخاطر الحرجة التي تؤثر على بيئات السحابة الحديثة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ما يقرب من أربع من كل 10 مؤسسات على مستوى العالم تترك نفسها مُعرضة للخطر على أعلى المستويات بسبب «الثلاثية الضارة بالسحابة» المتمثلة في البيانات المكشوفة للعامة.

والثغرات الأمنية الخطيرة، والامتيازات العالية. وتؤدي كل واحدة من هذه الاختلالات بمفردها إلى تعريض بيانات السحابة إلى المخاطر، ولكن يؤدي الجمع بين الثلاثة إلى رفع احتمالية تعرض البيانات للاختراق من قبل المهاجمين الإلكترونيين بشكل كبير.

تؤدي البيانات السحابية المكشوفة للعامة والتي تتمتع بامتيازات عالية إلى تسريب البيانات، كما تؤدي الثغرات الأمنية الخطيرة إلى تفاقم احتمالية وقوع حوادث. ويكشف التقرير عن أن 38 % من المؤسسات لديها أحمال عمل سحابية تُلبي جميع معايير الثلاثية الضارة بالسحابة، مما يمثل عاصفة مثالية من المخاطر للمهاجمين الإلكترونيين.

وعندما تستغل الجهات الإجرامية هذه المخاطر، فإن الحوادث تشمل عادةً تعطيل التطبيقات، والاستيلاء على النظام بالكامل، وهجمات الحرمان من الخدمات المرتبطة غالباً بفيروس الفدية. ومن المتوقع أن يصل متوسط تكلفة اختراق البيانات في عام 2024 إلى نحو 5 ملايين دولار.