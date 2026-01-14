«زوهو» العالمية تفتتح أول مراكز بياناتها في الإمارات

أعلنت شركة «زوهو» العالمية عن افتتاح مراكز بياناتها الأولى في الإمارات، وتحديداً في دبي وأبوظبي.

تأتي هذه الخطوة، ضمن استثمارات الشركة في الإمارات بقيمة 100 مليون درهم، والتي أعلنت عنها في عام 2023.

وستستضيف هذه المراكز حلولاً سحابية من العلامتين التجاريتين الرئيستين لشركة «زوهو» لحلول الأعمال السحابية، و«مانيج إنجين» لإدارة تقنية المعلومات المؤسسية.

وقال شايلش كومار ديفي، الرئيس التنفيذي لشركة «زوهو»: يُعدّ افتتاح مركز البيانات الخاص بنا جزءاً من استثماراتنا المستمرة في الإمارات، التي لا تزال تُشكّل إحدى أكبر أسواق المنطقة لكلٍ من «مانيج إنجين» و«زوهو».

وأضاف: ستُمكّن هذه الخطوة الشركات من تخزين بياناتها محلياً، بما يُعزّز سيادة البيانات، ويدعم الأجندة الوطنية للأمن السيبراني.

كما ستُتيح أكثر من 100 حلّ متوفر عبر «مانيج إنجين» و«زوهو» للشركات من مختلف الأحجام، إضافة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، تبنّي الحوسبة السحابية، ودفع مسيرة التحوّل الرقمي في معظم مجالات الأعمال، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي اقتصاداً رقمياً متوافقاً مع رؤية دبي 2030.

وحصلت مراكز البيانات على شهادة مزود خدمات سحابية (CSP)، الصادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني.