جيف بيزوس يغزو عالم الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي موجة غير مسبوقة من الاستثمارات والصفقات الكبرى، حيث من المتوقع أن يسرع الإنفاق العالمي على هذا المجال في السنوات المقبلة.

وفي أحدث التطورات، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، سيشغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك للشركة الناشئة "بروميثيوس" للذكاء الاصطناعي، التي حصلت على تمويل يصل إلى 6.2 مليارات دولار، بما في ذلك استثمار شخصي من بيزوس، وسيتشارك بيزوس القيادة مع فيك باجاج، المدير السابق في Google X، في خطوة تعكس التوجه نحو مزيد من التوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الإعلان في ظل سلسلة من الاستثمارات الكبرى التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية، فقد أعلنت شركة Anthropic عن خطط لإنفاق 50 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء مراكز بيانات في تكساس ونيويورك، مع توقعات بخلق 800 وظيفة دائمة وأكثر من 2000 وظيفة مؤقتة في مجال البناء، وفقا لـ فوربس.

كما أعلنت OpenAI وشركة أمازون عن شراكة بقيمة 38 مليار دولار، حيث ستستخدم OpenAI خدمات الحوسبة السحابية لأمازون على مدى سبع سنوات، مع تزويدها بمئات آلاف وحدات معالجة الرسومات من Nvidia لتشغيل نماذجها.

وشهد القطاع أيضًا شراكات بين شركات التقنية الكبرى والحكومات، فقد تعاونت وزارة الطاقة الأمريكية مع شركة AMD لتطوير حاسوبين فائقين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في صفقة قيمتها مليار دولار، بينما أعلنت Google عن تزويد شركة Anthropic بما يصل إلى مليون شريحة ذكاء اصطناعي في صفقة قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات.

كما شهدت الأشهر الأخيرة صفقات ضخمة بين Oracle وMeta بقيمة 20 مليار دولار لتوفير سعات الحوسبة السحابية، واتفاقا بين Nvidia وOpenAI يشمل استثمار Nvidia بقيمة 100 مليار دولار في OpenAI لاستخدام أنظمة الشركة لتدريب النماذج الذكية.

وأوضح خبراء أن هذه الاستثمارات المتشابكة بين شركات الذكاء الاصطناعي تذكر بفقاعة الدوت كوم في التسعينات، حيث تثير المخاوف من تضخم السوق بشكل مبالغ فيه، خاصة أن دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجدت أن 95٪ من المشاريع التي شملتها الدراسة لم تحقق أرباحا، رغم إنفاق الشركات مجتمعة نحو 400 مليار دولار.

يؤكد المحللون أن هذه الصفقات الضخمة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسيا للاقتصادات العالمية، ويعيد رسم خريطة القوة بين الشركات التكنولوجية الكبرى، ومع استمرار الشركات في ضخ مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، يبدو أن عام 2025 سيظل عاما مفصليا في تاريخ صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركات على قيادة السوق وتحقيق التفوق التقني والاقتصادي.

في هذا السياق، يمثل دخول جيف بيزوس إلى قيادة شركة ناشئة جديدة خطوة رمزية واستراتيجية تؤكد أن كبار المستثمرين لا يزالون يرون في الذكاء الاصطناعي فرصة غير مسبوقة للنمو والمنافسة في المستقبل القريب.