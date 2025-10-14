Al Bayan
الاقتصاد الرقمي

11 جهة تشارك بمنصة حكومة عجمان بالمعرض

وام

عجمان
جناح حكومة عجمان في المعرض
وام
جناح حكومة عجمان في المعرض


تشارك 11 جهة حكومية في منصة حكومة عجمان بمعرض «جيتكس 2025» بدبي تستعرض مشروعات توفر للمواطنين والمقيمين والمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، وتأسيس أعمالهم وإصدار الرخص بسهولة ويسر، من خلال قنوات رقمية متعددة.

وأكدت عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن مشاركة حكومة عجمان في «جيتكس 2025» تمثل فرصة محورية لإطلاق خدمات جديدة وتوقيع شراكات استراتيجية، إلى جانب إبراز جهود الإمارة في مجال الابتكار والتطور التقني.

وأضافت: تهدف حكومة عجمان من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل رحلة المتعاملين.