البتكوين دون 112 ألفاً.. وجني أرباح على الإيثيريوم

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، بعدما ارتفع سعر الإيثيريوم إلى مستوى قياسي جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب تجاوزها أعلى مستوى سابق لها على الإطلاق، الجمعة الماضية.

وانخفضت البتكوين بنسبة 1.2 %، عند 111.650 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.2 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما هبطت الإيثيريوم بنسبة 5 %، إلى 4.600 دولار، وتراجعت الريبل بنسبة 1.25 %، عند حوالي 2.99 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.92 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 201.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ما ر كت كاب».

يأتي هذا، بعدما ارتفع سعر ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية إلى 4954.81 دولاراً، الأحد، بعدما قفزت الجمعة إلى 4885 دولاراً، متجاوزة بذلك المستوى القياسي المسجل في نوفمبر 2021، والبالغ 4866.01 دولاراً، بحسب «سي إن بي سي».

وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال ندوة «جاكسون هول»، إلى تحول مرتقب في السياسة النقدية، ما أعاد المستثمرين إلى الإقبال على المخاطرة، مع ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة، وساهم في ارتفاع الإيثريوم بنسبة 15 %، وزيادة البتكوين بنسبة 4 %، الجمعة الماضية.