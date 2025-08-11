صعود جماعي للعملات المشفرة.. وبتكوين تتجاوز 122 ألف دولار

سجلت أسعار العملات المشفرة يوم الاثنين ارتفاعاً جماعياً، بقيادة عملة بتكوين، أكبر العملات من حيث القيمة السوقية.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهات التنظيمية لتوسيع نطاق الاستثمارات البديلة المسموح بها ضمن خطط التقاعد الأمريكية «كيه 401»، لتشمل الأصول المشفرة مثل العملات الرقمية، إضافة إلى الشركات الخاصة غير المدرجة.

ارتفعت عملة البتكوين المشفرة (Bitcoin)، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 3.5% عند 122.148 ألف دولار، وقت كتابة التقرير.

ارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.43 تريليون دولار.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بتكوين نحو 6.4% إلى قيمتها.

زاد سعر عملة الإيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.6% لتصل إلى 4331.2 دولاراً في التعاملات الصباحية يوم الاثنين.

ارتفع سعر عملة إكس ريبل XRP بنسبة 0.6% لتصل إلى 3.2766 دولارات.

صعد سعر عملة بينانس كوين بنحو 1.5% إلى 842.10 دولاراً.

وارتفع سعر عملة سولانا بنسبة 2.4% إلى 186.414 دولاراً.

كما صعد سعر عملة دوجكوين بنسبة 0.8% لتبلغ 0.240021 دولار.