عدد شركات صناعة الروبوتات الذكية بالصين يتجاوز 450 ألفاً

بلغ عدد شركات صناعة الروبوتات الذكية في الصين 451700 شركة حتى نهاية عام 2024، بزيادة 206.73 % بالمقارنة مع نهاية عام 2020، بحسب بيانات مركز البيانات الضخمة لتنظيم السوق الصيني.

ونقلت صحيفة الشعب الصينية، عن الهيئة الوطنية لتنظيم السوق الصيني، قولها إن إجمالي رؤوس الأموال المسجلة لهذه الشركات بلغ 6444.557 مليار يوان.

ومن حيث القطاعات الموزعة فيها، تتركز هذه الشركات بشكل أساسي في البحث العلمي والخدمات التكنولوجية، ونقل المعلومات، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة.

ويمثل عدد شركات صناعة الروبوتات الذكية في هذه القطاعات الثلاثة ما يقرب من 80 في المائة من إجماليها.