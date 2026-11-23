أعلنت «ريزورباي»، شبكة حلول المدفوعات الرقمية، عن إضافة شركة تابي، شبكة خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في الشرق الأوسط، إلى منظومة حلولها للمدفوعات العابرة للحدود، وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجه الشركات الهندية نحو استكشاف الأسواق الخارجية، والوصول إلى عملاء جدد، حيث أصبح توفير وسائل دفع مألوفة للمتسوقين عاملاً مهماً في التجارة العابرة للحدود، لاسيما في دولة الإمارات، التي تشهد إقبالاً متزايداً على تقسيم قيمة المشتريات إلى أقساط.

ونتيجة لهذا التعاون صار بإمكان المصدرين الهنود الذين يبيعون منتجاتهم في دولة الإمارات إتاحة خيار الدفع للمقيمين في الدولة على أربع دفعات دون فوائد، أو ما يصل إلى 12 دفعة شهرية عند إتمام عمليات الشراء. وبموجب الشراكة يواصل المصدرون الهنود إدارة مدفوعاتهم وتسوياتهم المالية العابرة للحدود عبر «ريزورباي»، دون الحاجة إلى تأسيس كيان تجاري في دولة الإمارات لتوفير خيار الدفع بالتقسيط من خلال خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».

ووفقاً لبيانات القطاع تحظى خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بشعبية متزايدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إذ تقدر نسبة انتشارها بنحو 39 % في دولة الإمارات، و42 % في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة إلى المصدرين والعلامات التجارية التي تعتمد نموذج البيع المباشر للمستهلك فإن إتاحة وسائل الدفع، التي يفضلها العملاء المحليون قد تسهم في الحد من تراجع المتسوقين عن إتمام عمليات الشراء، وتجعل تجربة التسوق أكثر سهولة.