دبي - البيان

كشفت بيانات حديثة لمنصة «دوبيزل» عن تسجيل نحو 1.5 مليون إعلان للسلع المستعملة ضمن أبرز 10 فئات على المنصة في دولة الإمارات، استقطبت أكثر من 133 مليون مشاهدة لصفحات تفاصيل الإعلانات خلال 11 شهراً، بما يعكس حجم النشاط والاهتمام الذي تحظى به سوق المنتجات المستعملة عبر المنصات الرقمية.

واستحوذت فئة الأثاث والمنزل والحدائق على نحو 44% من إجمالي الإعلانات المسجلة ضمن الفئات العشر الأكثر نشاطاً، كما تصدرت الفئات من حيث المشاهدات، بأكثر من 31.4 مليون مشاهدة لصفحات تفاصيل الإعلانات.

وسجلت الأجهزة المنزلية أكثر من 233 ألف إعلان، شملت الثلاجات والمجمّدات والغسالات والمجففات وأجهزة الطهي، فيما برزت الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية ضمن الفئات التقنية، خصوصاً منتجات «أبل»، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات الشبكات.

وعلى صعيد اهتمام المستخدمين، سجل قسم الإعلانات المبوبة على «دوبيزل» أكثر من 11.4 مليون عملية بحث خلال الفترة نفسها، تصدرتها فئة الأثاث والمنزل والحدائق ضمن فئات المنتجات المستعملة، بنحو 1.38 مليون عملية بحث، تلتها الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية بحوالي 1.18 مليون عملية.

ولم يقتصر اهتمام المستخدمين على المنتجات المعروضة للبيع، إذ سجلت فئة «الأغراض المجانية» على «دوبيزل» أكثر من 7.5 ملايين مشاهدة لصفحات تفاصيل الإعلانات خلال الفترة ذاتها، استحوذ الأثاث والمستلزمات المنزلية المجانية منها على ما يقارب أربعة ملايين مشاهدة.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل توجه دولة الإمارات نحو تعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، تماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021–2031، وتوجهات دبي للحد من النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام.

وقال ماثيو غريغوري، المدير الأول للاستراتيجية في «دوبيزل»: «تعكس البيانات حجم الاهتمام الذي تحظى به المنتجات المستعملة في دولة الإمارات، وتؤكد أهمية توفير قنوات رقمية تتيح للأفراد إعادة الاستفادة من مقتنياتهم، سواء من خلال بيعها أو إتاحتها مجاناً للآخرين. فالمنتجات التي لم يعد أصحابها بحاجة إليها قد تظل ذات قيمة اقتصادية وعملية لمستخدمين آخرين».