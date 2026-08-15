«أوبن إيه آي» توفر حلول «استضافة الاستدلال» في الإمارات

أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، رسمياً عن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات للعملاء المؤهلين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API) وChatGPT Enterprise، وChatGPT Edu، والتي تسهم في تمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية في الإمارات من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية المحلية والحوكمة والاحتياجات التشغيلية.

ويرسّخ توفير هذه الحلول مكانة الإمارات واحدة من ثلاث وجهات فقط على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، التي تدعم فيها شركة «أوبن إيه آي» حلول استضافة الاستدلال محلياً، بما يضمن تنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الموجودة داخل الدولة، وليس مجرد تخزين البيانات محلياً.

وتتيح الخدمة لمساحات العمل المؤهلة تقييد عمليات الاستدلال عبر وحدات معالجة الرسومات لتقتصر على محركات الاستدلال الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز بشكل مباشر مبدأ «استضافة البيانات» في حالة عدم الاستخدام في الدولة، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق «استضافة الحوسبة المحلية».

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بتنامي اهتمام الشركات، ومدعوماً بخارطة الطريق الحكومية الواضحة للتحول إلى دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما تزيد التطورات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك تأسيس الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في دولة الإمارات، ومتطلبات توطين البيانات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، من أهمية تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، ولا سيما المتعلقة بأعباء العمل الحساسة في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وتُمكِّن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات العربية المتحدة، العملاء من تنفيذ استدلالات النموذج (عبر وحدات GPU)، الخاصة بالطلبات وإنشاء الإجابات، حصراً داخل الدولة، ما يمنحهم مستوى أكبر من التحكم في إدارة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في شركة «أوبن إيه آي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتبنّى المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية الحكومة الواضحة طويلة المدى والتزامها الراسخ بالريادة التكنولوجية، ومع إطلاق حلول (استضافة الاستدلال) محلياً في دولة الإمارات، نتيح للعملاء المؤهلين مستوى أكبر من التحكم في مكان تنفيذ أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى خدمات الاستضافة التي نوفرها حالياً، وبما يدعم المؤسسات التي تحتاج إلى ضمانات إقليمية أقوى مع توسعها في تبني الذكاء الاصطناعي، كما تمثل هذه الخطوة محطة جديدة ومهمة نحو تحقيق (استضافة الحوسبة) على نطاق أوسع في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص خلال مسيرتها في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي».

وكانت شركة «أوبن إيه آي» قد أعلنت، في سبتمبر من العام الماضي، إتاحة حلول «استضافة البيانات» محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل إتاحة «استضافة الاستدلال» اليوم بمثابة المحطة التالية في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة من الوصول إلى الأدوات ومستويات الأمان والمرونة التي تحتاجها لتبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع، وذلك داخل الإمارات.