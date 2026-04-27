«بتكوين» تحوم قرب 78 ألف دولار

تراجعت عملة بتكوين المشفرة، الاثنين، بعد ملامستها لحاجز الـ 79.5 ألف دولار، مدعومة بتحسن الطلب المؤسسي، رغم التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.61 %، إلى 77.774 ألف دولار، بعدما صعدت في وقت سابق إلى 79.488 ألف دولار، وهو المستوى الأعلى منذ الحادي والثلاثين من يناير.

وهبطت الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة - بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 2316.47 دولاراً، كما تراجعت الريبل 0.69 %، عند 1.4183 دولار، وسولانا بـ 2.1 %، عند 85.08 دولاراً.

وتأتي تحركات العملات المشفرة الأخيرة، في سياق مرحلة تتسم بتوازن دقيق بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة على الأسواق.

من جهة، يواصل الطلب المؤسسي لعب دور محوري في دعم الأسعار، مع استمرار تدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية، ما يعزز من ثقة المستثمرين، ويحدّ من التقلبات الحادة. كما تسهم توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، في تعزيز جاذبية الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على معنويات الأسواق العالمية، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى التحوط، وتقليص مراكزهم في الأصول الأكثر تقلباً.

كذلك، تترقب الأسواق أي إشارات تنظيمية جديدة من الجهات الرقابية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يمكن أن تؤثر القوانين والتشريعات المرتقبة بشكل مباشر في مسار السوق.

وعلى صعيد الأداء، شهدت العملات الكبرى مكاسب ملحوظة منذ بداية العام، مدفوعة بعودة الزخم الاستثماري، إلا أن وتيرة الصعود أصبحت أكثر حذراً في الآونة الأخيرة. ويعكس هذا الأداء حالة من الترقب بين المتعاملين، مع ميل إلى جني الأرباح عند المستويات المرتفعة، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار لاختراق قمم جديدة بشكل مستدام.

ويرى محللون أن السوق قد يشهد تحركات عرضية خلال المدى القريب، مع بقاء الأسعار ضمن نطاقات محدودة، لحين ظهور محفزات جديدة، سواء على صعيد السياسة النقدية، أو التطورات التنظيمية، التي قد تحدد الاتجاه المقبل للعملات الرقمية.