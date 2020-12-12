صندوق النقد: 3 % نمو ناتج الإمارات 2021

المصدر: (دبي - البيان)

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج الاسمي في الإمارات 3%، والإجمالي الحقيقي 1.3% في 2021، مرجحاً أن يبلغ رصيد الحساب الجاري 7.5% العام المقبل مقارنة بـ3.6% خلال العام الجاري، مؤكداً أن الاحتياطيات المالية في الإمارات وفيرة.

وأصدر الصندوق تقريراً بعنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي» تحدث فيه عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومات للتخفيف من آثار جائحة «كوفيد 19».

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الخطط المعلنة للتعديل المالي في السنوات المقبلة في الإمارات ستقطع شوطاً طويلاً نحو احتواء الضغوط المالية متوسطة الأجل، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت تدابير للحد من فقدان الوظائف، مع تشجيع أصحاب العمل والموظفين للعمل عن بُعد.

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