49.1 مليار درهم نمو استثمارات البنوك في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها الإجمالية لتصل إلى 448.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة 12.3% منذ مطلع العام الجاري تعادل نحو 49.1 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن البنوك رفعت استثماراتها على أساس سنوي 9.5% مقارنة بنحو 409.2 مليارات درهم في أكتوبر 2019 وعلى أساس شهري بنحو 1.7% مقارنة بنحو 440.8 ملياراً في سبتمبر السابق عليه.

واستحوذت سندات الدين على الغير على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 62.8% بما يعادل 281.4 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.9% مقابل 279 ملياراً في سبتمبر وارتفاع 11.9% على أساس سنوي مقابل 251.5 ملياراً في أكتوبر 2019، و14.3% نمواً منذ بداية العام مقابل 246.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وحازت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على نحو 25% بما يعادل 112.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس شهري 8.7% مقابل 103.7 مليارات في أغسطس السابق عليه وبنمو 9.2% على أساس سنوي مقابل 103.2 مليارات درهم في أكتوبر 2019 وبزيادة 4.7% منذ بداية العام مقابل 99.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

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