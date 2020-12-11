62.8 % منها في سندات الدين ووتيرتها في الأسهم ترتفع إلى 8.7 مليارات
49.1 مليار درهم نمو استثمارات البنوك في 10 أشهر
رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها الإجمالية لتصل إلى 448.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة 12.3% منذ مطلع العام الجاري تعادل نحو 49.1 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن البنوك رفعت استثماراتها على أساس سنوي 9.5% مقارنة بنحو 409.2 مليارات درهم في أكتوبر 2019، وعلى أساس شهري بنحو 1.7% مقارنة بنحو 440.8 ملياراً في سبتمبر السابق عليه.
واستحوذت سندات الدين وهي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 62.8% بما يعادل 281.4 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.9% مقابل 279 ملياراً في سبتمبر وارتفاع 11.9% على أساس سنوي مقابل 251.5 ملياراً في أكتوبر 2019، و14.3% نمواً منذ بداية العام مقابل 246.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وحازت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على نحو 25% بما يعادل 112.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس شهري 8.7% مقابل 103.7 مليارات في أغسطس السابق عليه وبنمو 9.2% على أساس سنوي مقابل 103.2 مليارات درهم في أكتوبر 2019 وبزيادة 4.7% منذ بداية العام مقابل 99.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وارتفعت استثمارات البنوك الأخرى لنحو 45 مليار درهم في أكتوبر الماضي بزيادة 4.2% على أساس سنوي مقابل 43.2 ملياراً في أكتوبر 2019 وبارتفاع 4.7 % منذ بداية العام الجاري مقابل 43 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
واستحوذت الأسهم على النصيب الأقل من استثمارات البنوك بواقع 9 مليارات درهم بارتفاع 3.4% على أساس شهري مقابل 8.7 مليارات في سبتمبر السابق عليه، وتراجع 20.4% على أساس سنوي مقابل 11.3 ملياراً في أكتوبر 2019 وتراجع 16.7% منذ بداية العام مقابل 10.8 مليارات في نهاية ديسمبر الماضي.