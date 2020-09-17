«سوق دبي» يخترق 2300 نقطة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تواصلت موجة الصعود في سوق دبي المالي، أمس، لليوم الرابع على التوالي، وارتفع 0.35% مخترقاً حاجز 2300 نقطة ومسجلاً أعلى مستوياته منذ مارس الماضي بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما تراجع سوق أبوظبي.نحو البيع.

وعزز صعود السوق ارتفاع قطاع العقار 1.99% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 4.8% و«إعمار مولز» 3.38% و«إعمار العقارية» 2.05%، بينما انخفض «أرابتك» 1.31% و«الاتحاد العقارية» 0.65% و«داماك» 0.21%، ونما قطاع الاستثمار 0.65% مع ارتفاع «سوق دبي» 3.07%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً 70.7 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 64.7 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 36.2 مليون درهم، وحقق «الإثمار القابضة» أكبر ارتفاع بـ 14.91%.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 708.8 ملايين درهم موزعة بواقع 356.4 مليوناً في دبي و352.3 مليوناً في أبوظبي، واستحوذت 5 أسهم على نحو 52.3% من السيولة أو ما يعادل 370.6 مليون درهم، وهي «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«العالمية القابضة» و«الدار العقارية» و«إعمار العقارية».

وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون إلى الشراء في دبي بصافي استثمار 32 مليون درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو التسييل.

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