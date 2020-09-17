سوق دبي يسجل أعلى مستوياته منذ مارس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي في ختام جلسة أمس. ونجح في تجاوز حاجز 2300 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقار، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً مدفوعاً بعمليات جني أرباح محدودة استهدفت أسهم البنوك والطاقة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.35% تعادل 8.03 نقاط ليغلق عند 2301.13 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.08% أو ما يوازي 3.67 نقاط ليصل إلى 4505.33 نقاط بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والعقار.

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 708.8 ملايين درهم موزعة بواقع 356.4 مليوناً في دبي و352.3 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 394.7 مليون سهم منها 296.39 مليوناً في دبي و98.35 مليوناً بأبوظبي، من خلال 7341 صفقة. واستحوذت 5 أسهم على نحو 52.3% من السيولة أو ما يعادل 370.6 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«العالمية القابضة» و«الدار العقارية» و«إعمار العقارية».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.99% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 4.8% و«إعمار مولز» 3.38% و«إعمار العقارية» 2.05%، بينما انخفض «أرابتك» 1.31% و«الاتحاد العقارية» 0.65% و«داماك» 0.21%، واستقر «ديار» دون تغيير، ونما قطاع الاستثمار 0.65% مع ارتفاع «سوق دبي» 3.07%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وانخفض «شعاع» 1.28%.

وانخفض قطاع البنوك 0.45% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.46%، فيما استقر «دبي الإسلامي»، ونزل قطاع النقل 0.4% مدفوعاً بهبوط «الخليج للملاحة» 1.25% و«العربية للطيران» 0.86%، فيما استقر «أرامكس». وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً 70.7 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 64.7 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 36.2 مليوناً. وحقق «الإثمار القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً 4.93%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.36% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.35% و«أبوظبي التجاري» 0.72%، ونزل قطاع الاستثمار 0.14% مع هبوط «الواحة كابيتال» 3.07% و«إشراق» 1.48%، بينما ارتفع «العالمية القابضة» 0.32%.

ونزل قطاع العقار هامشياً مع هبوط «رأس الخيمة العقارية» 0.25%، فيما استقر «الدار» دون تغيير. ونزل قطاع الطاقة 0.5% مع تراجع أسهم «أدنوك للتوزيع» 1.18% و«دانة غاز»، فيما استقر «طاقة». وزاد قطاع الاتصالات 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 81.04 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 79.7 مليون درهم، ثم «الدار» 74.36 مليون درهم. وحقق «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أكبر ارتفاع 14.89%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.18%.

إفصاحات

★ أعلن بنك دبي الإسلامي تعيين أحمد ناصر لوتاه، وهو من أعضاء مجلس إدارة البنك، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

★ يجتمع مجلس إدارة «ميثاق للتأمين التكافلي» في 21 سبتمبر الجاري، لمناقشة زيادة رأس المال.

★ توقعت شركة «يونيكاي للأغذية» أن تحقق أرباحاً صافية بنحو 147 ألف درهم في نهاية العام الجاري، ترتفع إلى 3.58 ملايين في 2021 وصولاً إلى 6.67 ملايين في 2022 و9.5 ملايين في 2023.

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عمد المستثمرون الأجانب والخليجيون إلى الشراء في دبي بصافي استثمار 32 مليون درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو التسييل. وفي أبوظبي اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 47.2 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

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