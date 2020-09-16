«سوق دبي» يصعد قرب أعلى مستوى في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي المالي أمس الصعود معززاً مكاسبه بـ 0.47% للجلسة الثالثة محلقاً قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر مع بلوغه حاجز 2300 نقطة.

وعزز صعود السوق ارتفاع قطاع العقار 0.98% مع نمو «إعمار مولز» 3.5% و«الاتحاد العقارية» 2% و«إعمار للتطوير» 1.78% و«ديار» 1.02% و«إعمار العقارية» 0.69% و«أرابتك» 0.33% وزاد قطاع النقل 0.69% مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.05% و«العربية للطيران» 0.87% و«أرامكس» 0.53% ونما قطاع الاستثمار 0.59% مع ارتفاع «شعاع» 1% و«دبي للاستثمار» 0.84%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 48.8 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 47.4 مليون درهم ثم «إعمار مولز» 36.3 مليون درهم وحقق «الإثمار القابضة» أكبر ارتفاع بـ 14.57%.

وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 12.34 مليون درهم فيما اتجه المواطنون نحو البيع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 637.12 مليون درهم موزعة بواقع 337.3 مليوناً في أبوظبي و299.7 مليوناً في دبي وجرى التداول على 443.3 مليون سهم منها 341.5 مليوناً في دبي و101.7 مليون في أبوظبي من خلال تنفيذ 7194 صفقة.

واستحوذت 7 أسهم على 62.5% من السيولة أو ما يعادل 398 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية» و«الدار» و«أدنوك للتوزيع» و«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار مولز».

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