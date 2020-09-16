العقار يرفع سوق دبي قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس، مقترباً من أعلى مستوياته في 6 أشهر منذ مارس الماضي مع بلوغه حاجز 2300 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو طفيف مدفوعاً بعمليات جني أرباح منطقية استهدفت بعض الأسهم القيادية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.47% أو ما يعادل 10.7 نقاط ليغلق عند 2293.1 نقطة بعد أن نجح في تجاوز 2300 نقطة خلال الجلسة لكنه أغلق دونها مع صعود أسهم العقار والاستثمار والنقل مقابل هبوط البنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.14% إلى 4508.99 نقاط مع تراجع أسهم البنوك والطاقة في مقابل ارتفاع العقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 637.12 مليون درهم، موزعة بواقع 337.3 مليوناً في أبوظبي و299.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 443.3 مليون سهم منها 341.5 مليوناً في دبي و101.7 مليون بأبوظبي، من خلال تنفيذ 7194 صفقة. واستحوذت 7 أسهم على 62.5% من السيولة أو ما يعادل 398 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية» و«الدار» و«أدنوك للتوزيع» و«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار مولز».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.98% مع نمو «إعمار مولز» 3.5% و«الاتحاد العقارية» 2% و«إعمار للتطوير» 1.78% و«ديار» 1.02% و«إعمار العقارية» 0.69% و«أرابتك» 0.33%، فيما انخفض «داماك» 2.38%، وزاد قطاع النقل 0.69% مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.05% و«العربية للطيران» 0.87% و«أرامكس» 0.53%. ونما قطاع الاستثمار 0.59% مع ارتفاع «شعاع» 1% و«دبي للاستثمار» 0.84%، فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.24%، بينما استقر قطاع البنوك مع ثبات سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» دون تغيير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 48.8 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 47.4 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 36.3 مليون درهم، وحقق «الإثمار القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.57%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.95%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.36% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 0.36% و«الشارقة الإسلامي» 0.84%.

بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.93%، وانخفض قطاع الطاقة 1.22% مع هبوط «طاقة» 3.57% و«أدنوك للتوزيع» 0.87% و«دانة غاز» 0.27%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، وزاد قطاع الاستثمار 1.62% مع نمو «إشراق» 6.02% و«العالمية القابضة» 1.57%، وارتفع قطاع العقارات هامشياً مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.25%، فيما استقر «الدار».

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 75.05 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 73.2 مليوناً، وحقق «أكسا» الهلال الأخضر أكبر ارتفاع بنسبة 14.55%، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4%.

الأجانب

وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 12.34 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون نحو البيع، بينما في أبوظبي اتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 24.7 مليون درهم، فيما مال العرب والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» غداً لمناقشة الهيكل التنظيمي للشركة.

★ يبحث مجلس إدارة «الخزنة للتأمين» في 20 سبتمبر الجاري اعتماد الخطة التصويبية المعدة بالتعاون مع «غراند ثورنتون» لمعالجة الخسائر المتراكمة والنواحي الفنية والإدارية للشركة وإرسالها إلى هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين للموافقة عليها.

★ وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على طلب «المدينة للتمويل» ببيع أسهمها البالغة 9.466 ملايين سهم وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة.

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