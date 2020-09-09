4.4 مليارات مكاسب الأسواق و3 أسهم تأمين لأعلى مستوياتها منذ 2018

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية أمس وربح رأسمالها السوقي 4.4 مليارات درهم فيما انتعشت السيولة قرب 740 مليوناً وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت البنوك والعقار والاتصالات القيادية وحلّقت 3 أسهم تأمين شملت «أمان» و«دار التكافل» و«تكافل» لأعلى مستوياتها منذ 2018.وارتفع سوق دبي 0.74% معززاً مكاسبه للجلسة الثانية إلى 2287.98 نقطة وسوق أبوظبي 0.26%.

وبلغت سيولة الأسهم 738.7 مليون درهم منها 355.7 مليوناً في دبي و382.9 مليوناً في أبوظبي واستحوذت 5 أسهم على 48.5% من السيولة أو ما يعادل 358 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» و«الدار» و«أرابتك».

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