4.4 مليارات مكاسب الأسواق و3 أسهم تأمين لأعلى مستوياتها منذ 2018
ارتفعت الأسهم المحلية أمس وربح رأسمالها السوقي 4.4 مليارات درهم فيما انتعشت السيولة قرب 740 مليوناً وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت البنوك والعقار والاتصالات القيادية وحلّقت 3 أسهم تأمين شملت «أمان» و«دار التكافل» و«تكافل» لأعلى مستوياتها منذ 2018.وارتفع سوق دبي 0.74% معززاً مكاسبه للجلسة الثانية إلى 2287.98 نقطة وسوق أبوظبي 0.26%.
وبلغت سيولة الأسهم 738.7 مليون درهم منها 355.7 مليوناً في دبي و382.9 مليوناً في أبوظبي واستحوذت 5 أسهم على 48.5% من السيولة أو ما يعادل 358 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» و«الدار» و«أرابتك».
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