الأسهم تربح 4.4 مليارات وسط ترقب لمحفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في المربع الأخضر بختام جلسة أمس بعدما ربح رأس مالها السوقي ما يناهز 4.4 مليارات درهم معززة بسيولة جيدة قاربت 740 مليوناً وعمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم البنوك والعقار والاتصالات القيادية، إلى جانب نشاط على بعض أسهم التأمين، فيما يترقب المستثمرون ظهور محفزات جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات.

وارتفع سوق دبي بنحو 0.74%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ليصل إلى 2287.98 نقطة بدعم البنوك والعقار، فيما صعد سوق أبوظبي 0.26% بعد جلستين من التراجع ليغلق عند 4519.56 نقطة مع ارتفاع البنوك والاتصالات والعقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 738.7 مليون درهم موزعة بواقع 355.7 مليوناً في دبي و382.9 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 649.19 مليون سهم ومنها 543.47 مليوناً في دبي و105.7 ملايين في أبوظبي، من خلال 9149 صفقة. واستحوذت 5 أسهم على نصف السيولة (48.5%) أو ما يعادل 358 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» و«الدار العقارية» و«أرابتك».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.35% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.85% و«دبي الإسلامي» 1.17%، وزاد قطاع العقار 0.42% مع ارتفاع «أرابتك» 3.02% و«إعمار مولز» 2.88% و«إعمار للتطوير» 0.45%.

وانخفض قطاع النقل 0.65% مع هبوط «الخليج للملاحة» 0.21% و«أرامكس» 0.53% و«العربية للطيران» 0.86%، ونزل قطاع الاستثمار 0.76% مع هبوط «سوق دبي» 0.47% و«دبي للاستثمار» 0.84% و«شعاع» 1.02%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً 69.4 مليون درهم، يليه «أرابتك» 57.83 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 33.9 مليوناً. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92%، فيما كان «دبي إكس بي» و«بي اتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.93% لكل منهما على حدة.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 0.34% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي التجاري» 0.91% و«أبوظبي الإسلامي» 1.24%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما العقار 0.52% مع ارتفاع «الدار» 0.49% و«رأس الخيمة العقارية» 1.03%.

وزاد قطاع الطاقة هامشياً 0.06% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.69%، فيما استقر «طاقة» وانخفض «أدنوك للتوزيع» 0.62%. بينما هبط قطاع الاستثمار 0.18% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.05% و«إشراق» 0.52% و«الواحة كابيتال» 1.01%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بـ 89.4 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 74.9 مليونا. وحقق «تكافل» أكبر نسبة صعود بنحو 14.95%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.69%.

أعلى مستوى لـ3 أسهم

حلقت 3 أسهم في قطاع التأمين لأعلى مستوياتها منذ 2018، ففي سوق دبي، صعد سهم «أمان» 14.92% لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2018، وزاد سهم «دار التكافل» 14.89% لأعلى مستوياته منذ منتصف يوليو 2018.

وفي سوق أبوظبي صعد «تكافل» 14.95% لأعلى مستوياته منذ نهاية مايو 2018، وصعد «ميثاق» أيضاً لأعلى مستوياته منذ فبراير الماضي.

إفصاحات

★ كشفت «الخليج للملاحة» آخر تطورات حادث سفينة «جلف لايف ستوك 1» في بحر الصين الشرقي، مشيرة إلى إنقاذ اثنين من البحارة الفلبينيين من قبل خفر السواحل الياباني، مشيرة إلى أن السفينة مؤمن عليها بالكامل مع شركات تأمين محلية وعالمية ذات سمعة طيبة، ومن المعلوم أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فقدان البضائع.

★ أعلنت «الوثبة الوطنية للتأمين» استقالة سعيد عمير يوسف المهيري من عضوية المجلس لتفادي أي تعارض مصالح، وتعيين صنعي راشد درويش الكتبي بدلاً منه.

★ أعلنت شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» استقالة موريس ريكاردو سليمان من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية، وتعيين فادي صلاح الدين بدلاً منه.

★ كشفت شركة «جي إف اتش» عن عمليات صنع السوق التي تمت على السهم بسوق دبي خلال أغسطس الماضي، حيث تم شراء 57.8 مليون سهم مقابل بيع 21.4 مليون سهم. ووصل مجموع المبالغ المدفوعة 34.9 مليون درهم، مقابل مبالغ مستلمة 12.87 مليون درهم.

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