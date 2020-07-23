ترايستار للخدمات اللوجستية تسعى للإدراج في سوق دبي المالي

المصدر: رويترز

قال مصدران لرويترز إن شركة ترايستار للخدمات اللوجستية في دبي تواصلت مع بنوك استثمار، إذ تتطلع إلى طرح عام أولي محتمل في دبي، وذلك بعد عدم إتمام إدراج في لندن العام الماضي.

وقال المصدران المطلعان إن الشركة تواصلت مع بنوك محلية وإقليمية لتقديم عروض من أجل أدوار مشتركة في إدارة الدفاتر للإدراج في سوق دبي المالي.

ورفض المصدران الكشف عن هويتيهما نظرا لعدم كون الصفقة معلنة.

وكانت مصادر قالت لرويترز في وقته إن ترايستار سعت في العام الماضي لجمع 250 مليون دولار من إدراج لندن، وعينت موليس اند كو كمستشار مالي للبيع.

وقال أحد المصادر إن الصفقة لم تحظ بقوة الدفع بسبب رد فعل فاتر من المستثمرين العالميين.

وأضاف المصدر أن الشركة ومستشارها المالي موليس يعلقان الآن آمالا على المستثمرين المحليين في الإمارات للمساعدة في إجراء طرح عام أولي.

وامتنعت ترايستار عن التعليق. ولم ترد موليس حتى الآن على طلب للتعقيب.

ويظهر الموقع الإلكتروني للشركة أنها تقدم الخدمات اللوجيستية للمنتجات السائلة ملبية احتياجات صناعات البترول والكيماويات.

والشركة مملوكة بشكل مشترك لأجيليتي الكويتية، ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية والرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها يوجين ماين بحسب الموقع الإلكتروني لأجيليتي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لترايستار فإن من بين عملائها شركة بترول أبوظبي الوطنية ورويال داتش شل وبي.بي وتوتال وداو وشركة بترول الإمارات الوطنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز