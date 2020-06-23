5.9 مليارات درهم أرباح الأسهم المحلية والأداء الأفضل عربياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 5.9 مليارات درهم في ختام جلسة أمس معززة بعمليات شراء انتقائية استهدفت عدة قطاعات يتقدمها العقار، لتحقق بذلك أفضل أداء على مستوى البورصات العربية، على الرغم من تراجع أسعار النفط والبورصات العالمية.

وحقق سوق دبي أكبر مكاسب يومية في أكثر من أسبوعين مع صعوده 1.55% إلى 2090.92 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.28% إلى 4346.92 نقطة من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

ووفق رصد «البيان»، انخفضت بورصة السعودية 1.17% ومصر 0.75% ومسقط 0.44% والأردن 0.03%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.31% والبحرين 0.31%.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2% مع صعود «إعمار العقارية» 1.82% و«إعمار للتطوير» 2.39% و«إعمار مولز» 3.84%، كما ارتفع قطاع البنوك 1.6% إثر صعود «دبي الإسلامي» 1.8% و«الإمارات دبي الوطني» 1.81%.

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع العقار 1.6% نتيجة صعود «الدار» 1.71%، وزاد قطاع الاتصالات 0.84% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الاستثمار 3.76%، وزاد قطاع الطاقة 0.57% بفعل مكاسب «دانة غاز» 1.56%. بينما انخفض قطاع البنوك 0.45% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.7% فيما ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.19% و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%.

وعمد المستثمرون العرب نحو الشراء بدبي بصافٍ 9.44 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 21.12 مليون درهم.

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