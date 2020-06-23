الأسهم تتجاهل تراجع الأسواق العالمية وتربح 5.9 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 5.9 مليارات درهم، في ختام جلسة، أمس، معززة بعمليات شراء انتقائية، استهدفت قطاعات عدة، يتقدمها العقار لتحقق بذلك أفضل أداء على مستوى البورصات العربية، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط والبورصات العالمية.

وحقق سوق دبي أكبر مكاسب يومية في أكثر من أسبوعين مع صعوده 1.55% إلى 2090.92 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.28% إلى 4346.92 نقطة ما أدى إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

ووفق رصد «البيان»، انخفضت بورصة السعودية 1.17% ومصر 0.75% ومسقط 0.44% والأردن 0.03%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.31% والبحرين 0.31%.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة إجمالية 327.4 مليون درهم، منها 236 مليوناً في دبي و91.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 268.7 مليون سهم، موزعة بواقع 235.12 مليوناً في دبي و33.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4801 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2% مع صعود «إعمار العقارية» 1.82% و«إعمار للتطوير» 2.39% و«إعمار مولز» 3.84% و«داماك» 2.35% و«أرابتك» 3.15%. كما ارتفع قطاع البنوك 1.6% إثر صعود «دبي الإسلامي» 1.8% و«الإمارات دبي الوطني» 1.81%. وزاد «أملاك» 4.67%، مع شروع الشركة في إعادة الهيكلة ديونها وموافقة مساهمي الشركة على استمرار النشاط.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.53% بعد صعود «سوق دبي المالي» 0.74% و«دبي للاستثمار» 1.75% وشعاع كابيتال«2.4%، وارتفع قطاع النقل 1.61% مع صعود «العربية للطيران» 5.26% و«الخليج للملاحة» 0.24% فيما انخفض «أرامكس» 1.14%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بسيولة 50.3 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» 35.6 مليوناً، ثم «الاتحاد العقارية» 25 مليوناً. وحقق «العربية للطيران» أكبر ارتفاع 5.26%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً 1.43%. وعمد المستثمرون العرب نحو الشراء بدبي بصاف 9.44 ملايين درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 1.6% نتيجة صعود «الدار» 1.71% واستقرار «رأس الخيمة العقارية»، وزاد قطاع الاتصالات 0.84% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الاستثمار 3.76% بفعل صعود «العالمية القابضة» 3.56% و«إشراق» 3.04% و«الواحة كابيتال» 6.8%.

وزاد قطاع الطاقة 0.57% بفعل مكاسب «دانة غاز» 1.56% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.34% واستقرار «طاقة»، بينما انخفض قطاع البنوك 0.45% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.7% فيما ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.19% و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%.

وتصدر «الدار» النشاط بسيولة 22.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 20.95 مليوناً، ثم «اتصالات» 12.28 مليوناً. وحقق «الشارقة للإسمنت» أكبر ارتفاع 12.45%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً 4.62%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 21.12 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

- وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة «الوطنية الدولية القابضة» على توزيع اسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم بإصدار 10.84 ملايين سهم جديدة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم بما لا يتجاوز 10% من أسهمها.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات للمرطبات» على استمرار الشركة في نشاطها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر، والموافقة على دمج الاحتياطيات القانونية والإلزامية للشركة.

- أعلن مجلس إدارة مصرف السلام البحرين استقالة حسين محمد الميزة من منصبه كعضو مجلس إدارة لأسباب خاصة.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة «الاستشارات المالية الدولية القابضة» عدم توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.

- رفضت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» بالإجماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين عن العام الماضي.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة «الجرافات البحرية الوطنية» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال بما يعادل 62.5 مليون درهم عن العام الماضي.

- أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة ورقة حقوق اكتتاب شركة «جلفار» بنسبة 76.3% لمساهمي الشركة المسجلين كما في 18 يونيو، على أن يتداول حقوق الاكتتاب ابتداء من اليوم.

مؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 8.7 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 7.5 ملايين، فيما عمد المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 8.7 ملايين، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 7.5 ملايين.

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