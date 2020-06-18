الأسواق المحلية الأفضل أداءً عربياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفعت الأسهم المحلية رصيد مكاسبها السوقية، وأضافت ملياري درهم، أمس، مع مواصلة انتعاشها للجلسة الثانية بدعم عمليات شراء مؤسساتية استهدفت أسهم البنوك، مسجلةً أفضل أداء على مستوى الدول العربية مع هبوط بورصات الكويت ومصر والبحرين ومسقط والأردن، وصعود محدود في السوق السعودي.

وبدعم أسهم البنوك والنقل ارتفع سوق دبي 0.05% فيما صعد سوق أبوظبي 1.1% مع استقرار السيولة الإجمالية فوق 400 مليون درهم. ودعم استقرار سوق دبي صعود قطاع البنوك 1% والنقل 0.12% فيما عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.51% والعقار 2.42% والاتصالات 1.45%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بدبي بصافي 9 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنين نحو التسييل. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي 72 مليون درهم منها 13.7 مليوناً في دبي و58.36 مليوناً في أبوظبي فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي 72 مليوناً.

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