الأسواق المحلية الأفضل أداءً بين البورصات العربية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، لتضيف نحو ملياري درهم لرأسمالها السوقي معززة بعمليات شراء مؤسساتية استهدفت أسهم البنوك، لتحقق بذلك أفضل أداء على مستوى المنطقة مع هبوط بورصة الكويت ومصر والبحرين ومسقط والأردن مقابل صعود هامشي للسعودية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.05% إلى 2070.97 نقطة بدعم أسهم البنوك والنقل مع تراجع العقار والاستثمار، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 1.1% إلى 4376.42 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والعقار والصناعة والسلع والخدمات.

واستقرت السيولة الإجمالية على 400 مليون درهم مع بلوغها 408.5 ملايين موزعة بواقع 203.7 ملايين في دبي، و204.8 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 304.5 ملايين سهم، منها 247.8 مليوناً في دبي، و56.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5881 صفقة.

سوق دبي

دعم استقرار سوق دبي صعود قطاع البنوك 1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.36% و«دبي الإسلامي» 1.03%، وزاد قطاع النقل 0.12% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.88% فيما انخفض «أرامكس» 0.28% و«الخليج للملاحة» 2.61%.

وتراجع قطاع العقار 1% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.36%، و«إعمار للتطوير» 3.65%، و«الاتحاد العقارية» 4.95% و«ديار» 0.68% و«أرابتك» 3.42%، فيما نزل قطاع الاستثمار 0.12% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 0.12% و«شعاع كابيتال» 2.3% واستقر «دبي للاستثمار».

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بسيولة 43.67 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 40 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 25.2 مليوناً، وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 1.63% فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.95%. سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.51% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.58% و«أبوظبي التجاري» 2.95% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%، وارتفع قطاع العقار 2.42% نتيجة ارتفاع «الدار» 2.31% و«رأس الخيمة العقارية» 4% وزاد قطاع الاتصالات 1.45% معززاً بمكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

بينما انخفض قطاع الطاقة 1.47% مع هبوط «دانة غاز» 0.77% و«أدنوك للتوزيع» 2.68% فيما استقر «دانة غاز»، ونزل قطاع الاستثمار 3.83% مع هبوط «العالمية القابضة» 4.42% و«إشراق» 1.23%.

إفصاحات

* أرسلت شركات «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، في بيانات منفصلة لسوق دبي، أمس، تذكيراً للمساهمين، بفتح باب التسجيل، لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات الثلاث، اليوم الخميس، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الأحد القادم.

* تكبدت شركة «الاتحاد للتأمين»، خسائر بنحو 24.06 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 10.53 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

* اعتمدت شركة «واحة الزاوية»، جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 30 يونيو الجاري، لمناقشة ميزانية الشركة.

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