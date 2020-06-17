9.2 مليارات درهم مكاسب الأسهم

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

قفزت مكاسب الأسهم المحلية إلى نحو 9.2 مليارات درهم أمس مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم ارتفاع أسعار النفط ودخول قوى شرائية انتقائية جديدة على عدد من الأسهم القيادية.

وارتفع سوق دبي 0.89% إلى 2070 نقطة وسوق أبوظبي 1.43%. وارتفعت سيولة الأسهم إلى 452.2 مليون درهم منها 298.7 مليوناً في دبي و153.5 مليوناً في أبوظبي بعد تداول على 449.75 مليون سهم منها 408.6 ملايين في دبي و41.15 مليوناً في أبوظبي من خلال 4381 صفقة.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.8% مع صعود «إعمار العقارية» 1.46% و«إعمار للتطوير» 1.38% و«إعمار مولز» 0.78% و«داماك» 1.32% فيما نما قطاع البنوك 0.54% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.22% و«دبي الإسلامي» 0.26% فيما عزز سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.91%. وتباين أداء المؤسسات .

حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 29 مليوناً ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 46.2 مليوناً فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 29 مليوناً ونحو الشراء بدبي بصافي استثمار 46.2 مليوناً.

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